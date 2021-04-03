Марченко стверджує, що вступила до університету за протекцією Діви Марії

«Паломниця» мріяла вступити до столичного університету, там був великий конкурс, але справа вирішилась завдяки Богородиці

Телеведуча-мільярдерка, кума Путіна та дружина одіозного проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко у черговій серії свого пропагандистсього фільму «Паломниця» розповіла, що потрапила до вишу за протекцією самої Діви Марії.

За словами Марченко, вона мріяла вступити на історичний факультет університету. Але там був великий конкурс – 14 чоловік на місце.

– А у моїх батьків ні зв’язків, ні грошей. Правда, школу я закінчила з медаллю. Тому для вступу досить було витримати усього один екзамен – з української мови і літератури, – розповідає телеведуча-мільярдерка.

За словами Марченко, напередодні вступного іспиту батько привів її у храм і наказав поставити свічку біля образу Божої Матері та попросити її про допомогу на випробуванні.

Телеведуча виконала прохання тата, повернулася додому та продовжила готуватися до екзамену. Задрімавши над книжками, вона побачила уві сні темну дошку із написом: Fata Morgana. Після пробудження, здогадавшись, що ідеться про повість Михайла Коцюбинського, яка була однією із 200 тем, винесених на іспит, Марченко взялася посилено вчити її.

– Настав день випробування. Всього нас було близько 100 людей. Екзаменатор відкрив дошку, на якій були написані чотири теми твору на вибір. Я ледь не скрикнула – однією з них була моя Fata Morgana. Це було справжнє чудо. Іспит я здала на «відмінно» і стала студенткою історичного факультету. Моя мрія збулася, – поділилася кума Путіна.

Нагадаємо, дружина Медведчука закінчила столичний педуніверситет ім. Драгоманова.

Задрімавши над книжками, Марченко побачила уві сні темну дошку із написом Fata Morgana. Фото: скріншот із фільму «Паломниця»

Також паломниця Марченко перевтілилась у жебрачку. Вона розігрувала сценки, ніби просить подаяння під Покровським Голосіївським чоловічим монастирем. Телеведуча начепила перуку, одягла лахміття та поспілкувалася із бідними людьми, які змушені надіятися на милостиню біля монастиря. Згодом Марченко сіла в свою автівку BMW та почала розмірковувати про злидні та «брудних, хворих та вошивих людей».

У попередньому випуску «Паломниці» Марченко поділилася із глядачами думками про свого чоловіка, висловивши подив, що вони так довго живуть разом.Вона пояснила, чому в церкву не можна йти з нафарбованими губами

Раніше «Главком» повідомляв про те, що телезірка-мільярдерка Оксана Марченко стала бабусею. Також дружина Медведчука розповіла, що врятувалася від туберкульозу завдяки церкві Московського патріархату. Вона пояснила, чому в церкву не можна йти з нафарбованими губами.

У одній із серії Марченко зізналася, що їй треба працювати років сто, щоби очистити себе від гріхів.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Раніше російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов розповів, чому розірвав стосунки Оксаною Марченко. Він сподівався, що телеведуча та її чоловік Віктор Медведчук подарують йому мільйон, бо втратив гроші через банкрутство банку. Однак цього не трапилося.