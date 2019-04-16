П’яна ДТП на проспекті Перемоги: мікроавтобус зніс огорожу і пошкодив дві автівки (фото, відео)



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В результаті аварії Volkswagen і Renault отримали незначні пошкодження Фото: Інформатор

Водій мікроавтобуса зник з місця події

У понеділок, 15 квітня, на проспекті Перемоги в Києві сталася ДТП за участю мікроавтобуса і автомобілів Volkswagen Multivan і Renault Trafic. Водій мікроавтобуса перебував в стані алкогольного сп'яніння і зніс близько 30-ти метрів огорожі.

Аварія трапилася близько 20:20. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса білого кольору на великій швидкості рухався в крайній лівій смузі проспекту Перемоги в бік центру. Недалеко від перетину проспекту Перемоги з вулицею Гарматною, чоловік за кермом мікроавтобуса не помітив пластикові відбійники, які встановили через ремонт Шулявського моста, і влетів в них. Машина збила близько 30-ти метрів огорожі і дорожні знаки. Відірвані частини відбійників пошкодили автомобілі Volkswagen Multivan і Renault Trafic, які рухалися в сусідній смузі.

Водій мікроавтобуса зник з місця події. Очевидці повідомили, що він знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

В результаті аварії Volkswagen і Renault отримали незначні пошкодження.

На місці працював екіпаж патрульної поліції.