Трамп заявив, що перемир’я між США та Іраном «добре тримається»

Раніше США та Іран погодили двотижневе перемир’я, посередником у якому виступив Пакистан

Американський президент Дональд Трамп заявив, що перемир’я між Сполученими Штатами та Іраном «добре тримається», попри безрезультатні переговори у Пакистані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Я б сказав, що воно тримається добре. Їхні збройні сили знищені. Весь їхній флот затоплений», – заявив він.

Раніше Трамп, коментуючи підсумки переговорів з Іраном, написав у соцмережі Truth Social, що Тегеран не хоче відмовлятись від ядерних амбіцій. Тому Ормузьку протоку заблокують США: військово-морські сили перехоплюватимуть судна, що сплатили збір Ірану.

«Блокада розпочнеться незабаром. Інші країни будуть залучені до цієї блокади. Ірану не дозволять отримувати прибуток від цього незаконного акту вимагання. Вони хочуть грошей і, що ще важливіше, вони хочуть ядерної зброї», – стверджував глава Білого дому.

Раніше американські військові заявили, що розпочнуть блокаду суден, які прямують до Ірану та з нього. Блокада набуде чинності 13 квітня о 10:00 за східним часом і поширюватиметься на всі судна, що входять до іранських портів або виходять із них.

Водночас Центральне командування зазначило, що не перешкоджатиме свободі судноплавства через Ормузьку протоку для суден, які не прямують до іранських портів.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді.

До слова, президент США Дональд Трамп окреслив ключовий критерій майбутніх домовленостей із Тегераном. За його словами, «справедлива угода» на 99% має складатися з повної відмови Ірану від ядерного озброєння. Трамп також припустив, що в країні вже фактично відбулася зміна режиму, хоча офіційно Вашингтон не висував такої вимоги.