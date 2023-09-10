У США семирічна дівчинка знайшла в парку величезний діамант на свій день народження

Дівчинка знайшла дорогоцінний діамант в державному парку Кратер Алмазів у місті Мерфрісборо

В американському штаті Арканзас семирічна Аспен Браун на свій день народження знайшла в парку золотисто-коричневий діамант вагою 2,95 карата. Про це повідомляє CNN.

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Дівчинка знайшла дорогоцінний діамант в державному парку Кратер Алмазів у місті Мерфрісборо. Туди вона прийшла з татом і бабусею, щоб відсвяткувати свій сьомий день народження.

Браун підібрала дорогоцінний камінь розміром із зелену горошину на стежці вздовж північно-східної сторони парку, розповіла адміністрація Кратеру Алмазів.

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«Діамант Аспен має золотисто-коричневий колір і блистить. Це цілісний кристал без зламаних граней і з невеликою щілиною з одного боку, яка утворилася під час формування алмазу. Це, безперечно, один із найкрасивіших діамантів, які я бачив за останні роки», – сказав помічник суперінтенданта парку Веймон Кокс.

Ця знахідка стала другою за величиною, виявленою відвідувачами парку цього року. На першому місці – коричневий діамант вагою 3,29 карата, який знайшли у березні.

Адміністрація каже, що щоденно один-двоє відвідувачів знаходять у парку діаманти. Загалом у цій локації було знайдено понад 75 тисяч алмазів було знайдено на місці з того часу, як фермер вперше виявив діаманти на цій землі.

Кратер Алмазів є парком площею 15 гектарів, де відвідувачі можуть шукати скарби. Ця земля – розмита поверхня вулканічного кратера. Крім діамантів, внаслідок унікальної геології тут зустрічаються й інші дорогоцінні камені, такі як аметисти та гранати.

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