Світоліна знялася з турніру в США через проблеми зі здоров'ям

Причиною відмови українки у змаганнях став біль у стопі, який турбував її ще після Вімблдону

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№26 WTA) не виступить на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті (США). Про це вона написала в Twitter (X).

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У першому колі вона мала зустрітися з 33-річною експершою ракеткою світу, датчанкою польського походження Каролін Возняцкі (№632 WTA), яка повернулася до туру після більш ніж трирічної паузи та народження двох дітей – Олівії та Джеймса.

Причиною відмови українки став біль у стопі, який турбував її ще після Вімблдону.

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Причиною відмови Світоліної став біль у стопі, який турбував її ще після Вімблдону фото: Еліна Світоліна

«На жаль, після Вімблдону я відчувала біль у ногах, і після Монреаля мені порадили пройти обстеження, яке показало певні проблеми, які потребують розв'язання та відпочинку, тому я не зможу грати в Цинциннаті цього року. Я дуже розчарована тим, що вибула, але я люблю вболівальників у Цинциннаті і люблю грати перед ними, тому це дуже важко, але я змушена скористатися порадами лікаря, які мені дали. Зараз я зроблю все можливе, щоб відпочити і відновитися до US Open. Дякую за розуміння», – написала Світоліна.

Зазначимо, замість Еліни Світоліної проти датчанки зіграє «лаки лузер» Варвара Грачова із Франції.

Нагадаємо, 28-річна Еліна Світоліна, перша ракетка України з тенісу, пройшла до чвертьфіналу турніру серії WTA500 у Вашингтоні. Після паузи після Вімблдону, українська тенісистка здолала «нейтральну» тенісистку Дарію Касаткіну. Ця перемога стала восьмою за їхню кар'єру, враховуючи матч на Ролан Гаррос-2023.

До слова, спорт та воєнна агресія несумісні, тому Україна та ще 34 країни сформували коаліцію, яка виступає проти участі росіян та білорусів до Олімпіади у Парижі.