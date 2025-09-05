Головна Світ Політика
США можуть обмежити поїздки та покупки делегації Ірану в Нью-Йорку

Ірина Озтурк
США розглядають можливість заборони іранцям робити покупки в Costco під час засідання ООН
фото із відкритих джерел

Держдепартамент США розглядає спеціальні обмеження для поїздок делегації Ісламської Республіки до ООН цього місяця

США розглядають можливість запровадження додаткових обмежень для делегації Ірану під час їхньої поїздки до Нью-Йорка на сесію ООН цього місяця. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними Associated Press, які посилаються на внутрішній документ Держдепартаменту США, ймовірно, що Сполучені Штати посилять обмеження на пересування для кількох делегацій, включаючи іранську. Ці обмеження можуть стосуватися поїздок іранських чиновників за межі Нью-Йорка.

Крім того, у разі введення нових правил, делегація Ірану не зможе робити покупки в оптових магазинах, таких як Costco і Sam's Club. Ці магазини завжди були популярними серед іранських дипломатів, оскільки там можна було придбати великі обсяги товарів, недоступних в економічно ізольованому Ірані, за відносно низькими цінами.

До слова, Китай висловив сумнів у плані Європи відновити санкції ООН проти Ірану, застерігаючи, що такий крок може погіршити ситуацію. 

Нагадаємо, міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Великої Британії (так звана «євротрійка»), а також дипломатична служба Європейського Союзу повідомили держсекретаря США Марка Рубіо про свій намір розпочати процес відновлення санкцій проти Ірану.

Теги: США санкції Іран обмеження

