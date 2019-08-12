У США за тиждень надійшли погрози про напад на вісім супермаркетів Walmart



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Усі погрози виявилися неправдивими

Через кілька погроз розправи проводилися евакуація покупців у штатах Флорида, Техас і Міссурі

У Сполучених Штатах Америки протягом тижня щонайменше вісім супермаркетів торговельної мережі Walmart отримали погрози про збройний напад.

Про це повідомили представники місцевої влади, інформує телеканал CNN.

За інформацією влади, протягом тижня надходило кілька неправдивих погроз розправи і проводилися евакуації покупців, зокрема у місті Вінтер-Парк і окрузі Гіллсборо (штат Флорида), а також двох містах штату Техас і в двох містах штату Міссурі.

Так, 4 серпня у місті Гібсонтон (штат Флорида) 31-річний Вейн Лі Паджетт зателефонував у місцевий Walmart і погрожував приїхати в найближчу хвилину і відкрити стрілянину, але загроза виявилася неправдивою, а поліції вдалося оперативно визначити автора дзвінка.

Декілька днів тому в американському штаті Міссурі 20-річний Дмитро Андрейченко прийшов до супермаркету Walmart у бронежилеті та з гвинтівкою. Чоловік одразу ж здався охоронцям, а свій вчинок назвав «соціальним експериментом».

Також поліція американського штату Флорида заарештувала 26-річного Річарда Клейтона, який погрожував вчинити стрілянину в магазині Walmart. Чоловік попередив у соцмережі про те, що скоро отримає назад свою штурмову гвинтівку AR-15, і порадив «не ходити у Walmart».

Нагадаємо, 3 серпня у місті Ель-Пасо в штаті Техас 21-річний нападник цілеспрямовано розстріляв відвідувачів торговельного центру Walmart, а потім здався поліції.

Влада заявляє, що мотивом стрілянини була расова нетерпимість, а федеральна прокуратура розслідує справу як внутрішній тероризм.

Загальна кількість загиблих унаслідок інциденту - 22.

Також в результаті стрілянини, яка сталася у ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо), постраждали 26 осіб, загинули дев'ятеро людей.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликає ввести смертну кару за злочини на ґрунті ненависті.