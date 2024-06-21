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США постановили передавати Україні ракети до Patriot поза чергою: Дуда побачив проблему

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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США постановили передавати Україні ракети до Patriot поза чергою: Дуда побачив проблему
На думку Дуди, ситуація, яка виникла, говорить про те, що західні країни виробляють недостатньо зброї
фото: з відкритих джерел

Польський президент зазначив, що протягом багатьох років «вільний світ звик жити без воєн, без загроз», а військове виробництво було обмежене

Рішення США про те, що Україна має пріоритет у постачанні ракет до систем протиповітряної оборони Patriot перед іншими країнами-замовниками є проблематичним. Про це повідомим президент Польщі Анджей Дудй в інтерв'ю Radio Zet.

«Це завжди проблема, коли постачання затримуються, особливо коли відбувається модернізація польської армії. Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи», – сказав Дуда.

На його думку, ця ситуація демонструє, що західні країни виробляють занадто мало зброї.

Польський президент зазначив, що протягом багатьох років «вільний світ звик жити без воєн, без загроз», а військове виробництво було обмежене.

«Зараз, коли є, наприклад, попит на боєприпаси, склади порожні. І це величезна проблема сьогодні, потрібно повертатися до нормального виробництва, потрібно відновлювати ланцюги постачань, потрібно дивитися на те, що світ змінився», – наголосив Дуда.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки прийняли рішення щодо зміни пріоритетів найближчих продажів ракет до Patriot і Nasams іншим країнам на користь України.

Байден заявив, що п'ять країн погодилися відправити Patriot та інші системи протиповітряної оборони в Україну, і що іншим країнам, які очікують поставки американських систем, доведеться зачекати, тому що «все, що у нас є, піде в Україну, поки їхні потреби не будуть задоволені».

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Теги: США Анджей Дуда системи ППО

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