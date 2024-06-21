США постановили передавати Україні ракети до Patriot поза чергою: Дуда побачив проблему

На думку Дуди, ситуація, яка виникла, говорить про те, що західні країни виробляють недостатньо зброї

Польський президент зазначив, що протягом багатьох років «вільний світ звик жити без воєн, без загроз», а військове виробництво було обмежене

Рішення США про те, що Україна має пріоритет у постачанні ракет до систем протиповітряної оборони Patriot перед іншими країнами-замовниками є проблематичним. Про це повідомим президент Польщі Анджей Дудй в інтерв'ю Radio Zet.

«Це завжди проблема, коли постачання затримуються, особливо коли відбувається модернізація польської армії. Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи», – сказав Дуда.

На його думку, ця ситуація демонструє, що західні країни виробляють занадто мало зброї.

Польський президент зазначив, що протягом багатьох років «вільний світ звик жити без воєн, без загроз», а військове виробництво було обмежене.

«Зараз, коли є, наприклад, попит на боєприпаси, склади порожні. І це величезна проблема сьогодні, потрібно повертатися до нормального виробництва, потрібно відновлювати ланцюги постачань, потрібно дивитися на те, що світ змінився», – наголосив Дуда.



Нагадаємо, Сполучені Штати Америки прийняли рішення щодо зміни пріоритетів найближчих продажів ракет до Patriot і Nasams іншим країнам на користь України.

Байден заявив, що п'ять країн погодилися відправити Patriot та інші системи протиповітряної оборони в Україну, і що іншим країнам, які очікують поставки американських систем, доведеться зачекати, тому що «все, що у нас є, піде в Україну, поки їхні потреби не будуть задоволені».