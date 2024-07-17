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Суд визнав винним у корупції сенатора США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Суд визнав винним у корупції сенатора США
Раніше сенатора вже звинувачували в корупції
фото: Reuters

Сенатор не визнав себе винуватим за 16 звинуваченнями, серед яких – хабарництво, діяльність іноземного агента та перешкоджання правосуддю

Суд присяжних Мангеттена визнав винним у корупції американського сенатора від штату Нью-Джерсі Боба Менендеса. Про це пише Reuters.

Федеральні прокурори констатували, що сенатор і його дружина Надін Менендес прийняли сотні тисяч доларів готівкою, золотими зливками та платежами за автомобілі та іпотеку від трьох бізнесменів як хабар. В обмін Менендес, за словами прокурорів, допомагав спрямовувати мільярди доларів американської допомоги до Єгипту, де один із бізнесменів Ваель Хана мав зв'язки з урядовцями.

Менендеса також звинувачують у прагненні вплинути на перебіг розслідування кримінальних справ стосовно двох інших бізнесменів – Фреда Дайбеса та Хосе Урібе.

У 2022 році під час обшуку в будинку, де Менендес жив зі своєю дружиною, агенти ФБР конфіскували золоті злитки вартістю майже $150 тис. і понад $480 тис. готівкою, частину з яких запхали в черевики та куртки, прикрашені іменем сенатора.

70-річний Менендес не давав свідчень, але публічно наполягав, що він лише виконував свою роботу голови комітету Сенату з міжнародних відносин. Він сказав, що сотні тисяч доларів готівки, знайдені в його будинку в Нью-Джерсі, були зароблені законно, і що сховані там золоті злитки належали його дружині.

Адвокати Менендеса наполягали, що сенатор ніколи не брав хабарів і що дії, які він вживав на користь бізнесменів, були завданнями державного посадовця. Дружині Менендеса, Надін, також висунули звинувачення, хоча суд над нею було відкладено, поки вона одужує після операції через рак.

Сенатор не визнав себе винуватим за 16 звинуваченнями, серед яких – хабарництво, діяльність іноземного агента та перешкоджання правосуддю.

Раніше сенатора вже звинувачували в корупції, але в 2017 році в Нью-Джерсі справа закінчилася судовим розглядом за більш вузьким колом звинувачень.

Менендес залишив посаду голови сенатського Комітету з міжнародних відносин після пред'явлення йому звинувачень у вересні минулого року, але чинив опір закликам колег-демократів піти у відставку. Він балотується як незалежний кандидат для переобрання на посаду в листопаді, але вважається, що шанси на перемогу в нього невеликі.

Нагадаємо, американському сенатору Бобу Менендесу висунуто звинувачення в тому, що він брав хабар від бізнесмена з Нью-Джерсі, аби допомогти Катару та Єгипту.

Теги: розслідування прокурор хабар

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