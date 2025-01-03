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У Казахстані майже 100 автомобілів зіткнулися через сильну хуртовину (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Казахстані майже 100 автомобілів зіткнулися через сильну хуртовину (відео)
Для допомоги водіям залучили 22 комбіновані дорожні машини та два трактори
фото: Tengrinews.kz

Дорожні служби Казахстану через масове ДТП працюють цілодобово

У Казахстані на трасі Астана - Петропавловськ в Акмолінській області через хуртовину у п’ятницю, 3 січня, зіткнулося 95 автомобілів. Наразі відомо про двох постраждалих. Про це повідомляє видання Tengrinews.kz.

У національній автодорожній компанії країни КазАвтоЖол заявили, що трасу республіканського значення Астана – Петропавловськ закрили вранці 3 січня об 7:20 через погіршення погодних умов.

«За попередніми даними, через недотримання водіями швидкісного режиму та безпечної дистанції о 13:28 на 153-му кілометрі траси, в районі села Жанаталап, сталося масове зіткнення за участю приблизно 95 автомобілів», – зазначили в автодорожній компанії.

Зараз на місці події працюють співробітники поліції та фахівці КазАвтоЖолу. За даними видання, одна смуга очищена, автомобілі, які не сильно постраждали, розпочали рух.

Для допомоги водіям залучили 22 комбіновані дорожні машини та два трактори. Рух на зазначеній ділянці дороги знову обмежений для всіх транспортних засобів, додало видання.

Журналісти зазначили, що дорожні служби Казахстану через масове ДТП працюють цілодобово.

Нагадаємо, у перші дні нового року Велику Британію накрила негода. Метеорологи випустили триденне попередження через погодну небезпеку в Британії. На півночі країни різко похолоднішало. Через зледеніння залізничного полотна та снігопадів у деяких регіонах у дорозі затримуються поїзди, закрито проїзд автотрасами. У Північній Англії випало від 5 до 30 см снігу. Синоптики очікують снігопади з суботи до понеділка на більшій частині Англії, півдні Шотландії та всьому Уельсі.

Як повідомлялося, через негоду у Шотландії скасували новорічні урочистості.

До слова, у Марокко вперше за пів століття випав сніг. Снігопади, похолодання та зливи тривають у низці провінцій у центральних, південно-східних та південних районах Марокко. Як повідомляє центр Національної метеорології Марокко, причина незвичайної погоди – маси холодного повітря, які прийшли в країну з боку Північної Європи. 

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Теги: Казахстан ДТП снігопад машини дороги

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