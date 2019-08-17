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    У світі

    У Судані військові та цивільні домовилися про розподіл влади

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    <p>Хеметі - домінуюча фігура у військовій раді / Фото: ВВС</p> - У Судані військові та цивільні домовилися про розподіл влади

    Хеметі - домінуюча фігура у військовій раді / Фото: ВВС

    Угода відкриває шлях новій керівній раді, що включає цивільних осіб та військових

    Військова адміністрація та лідери цивільної опозиції Судану підписали угоду щодо розподілу влади в державі.

    Про це інформує BBC.

    «Правляча військова рада Судану та цивільний опозиційний альянс підписали важливу угоду щодо розподілу влади», – йдеться у повідомленні.

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    Угода відкриває шлях новій керівній раді, що включає цивільних осіб та військових, до виборів та встановлення в країні цивільного правління.

    Голови урядів Ефіопії та Єгипту та президент Південного Судану були серед лідерів країн регіону, які відвідали урочисту церемонію підписання угоди у столиці Судану Хартумі.

    Відповідно до угоди, суверенна рада, що складається з шести цивільних та п’яти генералів, керуватиме країною до організації виборів.

    Як відомо, 12 квітня в результаті військового перевороту від влади був відсторонений багаторічний президент Судану Омар аль-Башир. Наразі він перебуває у в’язниці. Функції уряду взяла на себе військова рада, однак активісти не сприйняли нову владу та закликали до подальшого опору.

    Нагадаємо, у Судані під час акції протесту снайпери застрелили п’ятьох студентів.

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