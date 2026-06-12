У Таллінні встановлено перше модульне укриття на випадок повітряної загрози

Укриття можна за потреби швидко переміщати, розширювати або встановлювати в різних місцях

У Таллінні встановили модульне укриття – перше в Естонії укриття такого типу, розміщене в громадському міському просторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Укриття подарувала місту будівельна компанія Citysec Industry. Воно базується на стандартизованому залізобетонному рішенні, що використовується в Україні та розроблене для короткострокового захисту населення в небезпечних ситуаціях.

фото: ERR

Укриття виготовлено з армованого залізобетону, а його конструкція призначена для зменшення ризиків, пов’язаних із вибухом, ударною хвилею та осколками. Воно є модульним, що дозволяє за потреби швидко переміщати, розширювати або встановлювати його в різних місцях.

фото: ERR

Модульне укриття є пілотним проєктом, в ході якого оцінюється доцільність встановлення рішення, зручність використання, обізнаність мешканців та відповідність укриття міському простору. На основі отриманого досвіду місто прийме рішення щодо можливих наступних кроків та ширшого впровадження цього рішення.

Нагадаємо, Естонія посилює підготовку до потенційної загрози з боку Росії, перетворюючи оборонне планування на частину повсякденного життя. Влада країни розширює мережу укриттів, проводить масштабні навчання з евакуації населення, навчає школярів керувати безпілотниками та збільшує військові витрати.

Як повідомлялося, НАТО готує посилення свого східного флангу шляхом створення нової військової структури, яка дозволить оперативно розгортати сили в Латвії та Естонії у разі загрози з боку Росії.