Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Таллінні встановлено перше модульне укриття на випадок повітряної загрози

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Таллінні встановлено перше модульне укриття на випадок повітряної загрози
Укриття подарувала місту будівельна компанія Citysec Industry
фото: ERR

Укриття можна за потреби швидко переміщати, розширювати або встановлювати в різних місцях

У Таллінні встановили модульне укриття – перше в Естонії укриття такого типу, розміщене в громадському міському просторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Укриття подарувала місту будівельна компанія Citysec Industry. Воно базується на стандартизованому залізобетонному рішенні, що використовується в Україні та розроблене для короткострокового захисту населення в небезпечних ситуаціях.

У Таллінні встановлено перше модульне укриття на випадок повітряної загрози фото 1
фото: ERR

Укриття виготовлено з армованого залізобетону, а його конструкція призначена для зменшення ризиків, пов’язаних із вибухом, ударною хвилею та осколками. Воно є модульним, що дозволяє за потреби швидко переміщати, розширювати або встановлювати його в різних місцях.

У Таллінні встановлено перше модульне укриття на випадок повітряної загрози фото 2
фото: ERR

Модульне укриття є пілотним проєктом, в ході якого оцінюється доцільність встановлення рішення, зручність використання, обізнаність мешканців та відповідність укриття міському простору. На основі отриманого досвіду місто прийме рішення щодо можливих наступних кроків та ширшого впровадження цього рішення.

Нагадаємо, Естонія посилює підготовку до потенційної загрози з боку Росії, перетворюючи оборонне планування на частину повсякденного життя. Влада країни розширює мережу укриттів, проводить масштабні навчання з евакуації населення, навчає школярів керувати безпілотниками та збільшує військові витрати.

Як повідомлялося, НАТО готує посилення свого східного флангу шляхом створення нової військової структури, яка дозволить оперативно розгортати сили в Латвії та Естонії у разі загрози з боку Росії.

Теги: Естонія укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Естонія змінила режим роботи пункту пропуску «Нарва-1»
Естонія посилила обмеження на кордоні з Росією
14 травня, 23:50
Карис також закликав Євросоюз прискорити переговори про вступ України
Президент Естонії: Путіну не можна давати жодного рятівного кола
16 травня, 04:55
Естонія стала першою країною, парламент якої ратифікував угоду про Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України
Україна та Естонія посилять співпрацю у сфері дронів і санкцій
2 червня, 23:40
Зеленський подякував Естонії й особисто прем’єр-міністру за підтримку України
Зеленський нагородив прем'єра Естонії почесним орденом
9 червня, 17:30
Зеленський перебуває в Естонії на саміті «Україна – Нордично-Балтійська вісімка»
Україна відправить до країн Балтії фахівців із захисту від дронів
10 червня, 02:55
Прем'єр Естонії розкрив деталі участі Зеленського у саміті
Зеленський прибув на саміт Нордично-Балтійської вісімки
9 червня, 11:28

Соціум

НАТО втратило частину американської авіаційної підтримки
НАТО втратило частину американської авіаційної підтримки
Вашингтон і Тегеран узгодили текст попередньої угоди – Axios
Вашингтон і Тегеран узгодили текст попередньої угоди – Axios
Росія зіткнулася з новими проблемами після ударів по мостах до Криму – ISW
Росія зіткнулася з новими проблемами після ударів по мостах до Криму – ISW
У Таллінні встановлено перше модульне укриття на випадок повітряної загрози
У Таллінні встановлено перше модульне укриття на випадок повітряної загрози
Україна сформувала багатомільярдний запит до партнерів: що відомо про план Києва
Україна сформувала багатомільярдний запит до партнерів: що відомо про план Києва
Російська пропаганда не доїхала до Європи: деталі інциденту на естонському кордоні
Російська пропаганда не доїхала до Європи: деталі інциденту на естонському кордоні

Новини

В Україні дощі, місцями грози: погода на 12 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
Вчора, 17:58
Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Вчора, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
10 червня, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
10 червня, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua