Зеленський прибув на саміт Нордично-Балтійської вісімки

Лідери восьми країн обговорять із президентом України нові кроки оборонної підтримки та посилення тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів Нордично-Балтійської вісімки (NB8), який проходить у Таллінні. Окрім загальної зустрічі, заплановані окремі переговори українського президента з керівництвом Естонії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Офісу президента.

Підтримка України – серед головних пріоритетів

Зустріч очільників урядів країн Нордично-Балтійської вісімки проводитиме прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Цього року саме Естонія головує у форматі NB8.

За словами Міхала, підтримка України залишається одним із головних пріоритетів естонського головування.

«Я радий, що до нас приєднається Президент України Володимир Зеленський. Підтримка України є одним із головних пріоритетів естонського головування в NB8. Ми обговоримо, як посилити оборонний потенціал України, посилити тиск на Росію та зробити Європу в цілому безпечнішою», – заявив прем’єр-міністр Естонії.

🇪🇪 🇺🇦У Таллінні президент Зеленський перед початком саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії зустрівся з прем’єром Фінляндії🇫🇮 Петтері Орпо



Сторони обговорили роботу у Європі над розвитком антибалістичного захисту, а також підготовку угоди у форматі Drone Deal. pic.twitter.com/N8cHuvTDwe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 9, 2026

До Нордично-Балтійської вісімки входять Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція.

Понад €42 млрд допомоги Україні

В естонському уряді нагадали, що від початку повномасштабного російського вторгнення країни NB8 залишаються серед найактивніших партнерів України. Загальний обсяг допомоги, наданої цими державами, вже перевищив €42 млрд, що є одним із найвищих показників у світі в перерахунку на душу населення.

Під час саміту учасники також обговорять питання регіональної безпеки, конкурентоспроможності економік та розвитку технологій штучного інтелекту.

Очікується, що за підсумками зустрічі буде ухвалено спільну заяву прем'єр-міністрів країн Нордично-Балтійської вісімки, а також окрему декларацію про поглиблення співпраці між Україною та державами NB8 у сфері безпеки й оборони.

Безпека, конкурентоспроможність і двосторонні переговори

«Країни Нордично-Балтійської вісімки утворюють один із найбільш інтегрованих регіонів Європи. Нас об’єднують спільні цінності, тісна співпраця у сфері безпеки та прагнення бути лідерами як в інноваціях, так і в оборонних технологіях. У Таллінні ми обговоримо, як зробити наступний крок для того, щоб наш регіон став ще більш конкурентоспроможним, безпечним та впливовим», – зазначив Міхал.

У межах візиту до Естонії Володимир Зеленський уже провів двосторонні зустрічі з прем'єр-міністрами Фінляндії, Латвії та Швеції. Також програмою перебування передбачені переговори з президентом Естонії Аларом Карісом, участь у саміті «Україна-NB8» та низка зустрічей з іншими лідерами країн-учасниць. Окремо запланована зустріч першої леді України Олени Зеленської з першою леді Естонії.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів зустріч із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ у Віндзорському палаці. Після аудієнції глава держави подякував британському монарху, народу Сполученого Королівства та британській владі за підтримку України під час війни.