У Торонто пролунало близько 100 пострілів, є загиблий та поранені

У Торонто сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє CBC.

Зазначається, що невідомі відкрили стрілянину по припаркованих автомобілях. Загалом пролунало близько 100 пострілів.

Повідомляється, що 28-річний чоловік загинув, принаймні ще троє отримали серйозні поранення.

1 dead, 3 others seriously wounded in west-end Toronto shooting https://t.co/vtuc9hPJOG pic.twitter.com/8K9tLW1VxU