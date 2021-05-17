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    У Торонто пролунало близько 100 пострілів, є загиблий та поранені

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    Невідомі відкрили стрілянину по припаркованих автомобілях у Торонто
    Фото: CSC

    28-річний чоловік загинув, принаймні ще троє отримали серйозні поранення

    У Торонто сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє CBC.

    Зазначається, що невідомі відкрили стрілянину по припаркованих автомобілях. Загалом пролунало близько 100 пострілів.

    Повідомляється, що 28-річний чоловік загинув, принаймні ще троє отримали серйозні поранення.

    Нагадаємо, на днях на Миколаївщині сталася стрілянина через поділ землі.

    Теги: кримінал Канада автомобіль поліція стрілянина
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