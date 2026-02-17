Німеччина майже вичерпала запаси ракет ППО для України – глава МЗС

Міністр уточнив, що ракети для систем Patriot наразі надходять переважно з американського виробництва

Німеччина практично використала власні запаси ракет протиповітряної оборони, які могла передати Україні. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль в інтерв’ю Deutschlandfunk, пише «Главком».

За його словами, дефіцит засобів ППО пов’язаний із тим, що Берлін уже передав Києву доступні ресурси, а нові поставки значною мірою залежать від виробництва союзників.

«Частково нестача пояснюється тим, що в нас самих їх більше немає. Ми передали все, що тільки могли», – наголосив Вадефуль.

Міністр уточнив, що ракети для систем Patriot наразі надходять переважно з американського виробництва, а значна частина цього ресурсу одразу спрямовується в Україну за фінансової підтримки європейських партнерів.

Вадефуль також закликав інші держави Європи активніше долучатися до посилення української протиповітряної оборони, адже у деяких країнах залишаються відповідні системи та ресурси.

«Інші європейські країни могли б зробити більше. Це не через Німеччину – ми надали все, що мали і фінансуємо значну частину допомоги Україні», – підкреслив глава МЗС ФРН.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC 2026) зробив заяву щодо стану української протиповітряної оборони. Він визнав, що через логістичні затримки та інтенсивність російських атак підрозділи ППО іноді залишаються з «пустими» пусковими установками прямо перед новими ударами.

Раніше Зеленський закликав західних партнерів максимально прискорити передачу пакетів допомоги, що містять засоби протиповітряної оборони.