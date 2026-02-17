Головна Світ Політика
Німеччина майже вичерпала запаси ракет ППО для України – глава МЗС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Німеччина майже вичерпала запаси ракет ППО для України – глава МЗС
Міністр уточнив, що ракети для систем Patriot наразі надходять переважно з американського виробництва
фото: АР

Вадефуль закликав інші держави Європи активніше долучатися до посилення української протиповітряної оборони

Німеччина практично використала власні запаси ракет протиповітряної оборони, які могла передати Україні. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль в інтерв’ю Deutschlandfunk, пише «Главком».

За його словами, дефіцит засобів ППО пов’язаний із тим, що Берлін уже передав Києву доступні ресурси, а нові поставки значною мірою залежать від виробництва союзників.

«Частково нестача пояснюється тим, що в нас самих їх більше немає. Ми передали все, що тільки могли», – наголосив Вадефуль.

Міністр уточнив, що ракети для систем Patriot наразі надходять переважно з американського виробництва, а значна частина цього ресурсу одразу спрямовується в Україну за фінансової підтримки європейських партнерів.

Вадефуль також закликав інші держави Європи активніше долучатися до посилення української протиповітряної оборони, адже у деяких країнах залишаються відповідні системи та ресурси.

«Інші європейські країни могли б зробити більше. Це не через Німеччину – ми надали все, що мали і фінансуємо значну частину допомоги Україні», – підкреслив глава МЗС ФРН.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC 2026) зробив заяву щодо стану української протиповітряної оборони. Він визнав, що через логістичні затримки та інтенсивність російських атак підрозділи ППО іноді залишаються з «пустими» пусковими установками прямо перед новими ударами. 

Раніше Зеленський закликав західних партнерів максимально прискорити передачу пакетів допомоги, що містять засоби протиповітряної оборони.

