100 тис. пасажирів під загрозою: Ryanair попереджає про скасування рейсів через страйк у Франції

600 рейсів Ryanair можуть бути скасовані

Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що наступного тижня через страйк профспілки авіадиспетчерів у Франції можуть бути скасовані рейси для 100 тис. пасажирів. О'Лірі заявив, що страйк, який триватиме з 7 по 10 жовтня, призведе до скасування близько 600 рейсів у перші два дні, зокрема рейсів, які пролягають через французький повітряний простір до таких країн, як Іспанія, Італія та Греція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Майкл О'Лірі уточнив, що страйк зачепить не тільки рейси до Франції, а й міжнародні прольоти, оскільки багато рейсів використовують французький повітряний простір для досягнення кінцевого пункту призначення. Це стане великим ударом для компанії, яка може втратити до 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

О'Лірі також підкреслив, що хоча страйк є законним, Євроконтроль – організація, що координує повітряний рух у Європі, може втрутитися і забезпечити роботу повітряного простору для міжнародних рейсів. Він закликав уряд Франції та Європейську комісію захистити міжнародні прольоти, заявивши, що не можна допустити, щоб рейси між іншими країнами були скасовані через внутрішній страйк у Франції.

Нагадаємо, у Франції відбулися масштабні протести проти урядової політики щодо скорочення бюджетних витрат. За інформацією RFI, Le Monde та Le Figaro, на вулиці вийшло понад 500 тисяч осіб, з них 55 тисяч – лише в Парижі.

Протести були організовані профспілками, а участь у них взяли представники різних професій, зокрема вчителі, медики, фармацевти, а також працівники залізничного та метрополітенів. Демонстрації стали відповіддю на рішення уряду скоротити державні витрати, що, на думку протестувальників, негативно вплине на соціальні послуги.

До слова, авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування майже 40 маршрутів до Іспанії, що пов'язано з конфліктом навколо аеропортових зборів. Бюджетний перевізник звинувачує іспанського аеропортового оператора Aena у стягненні «надмірних зборів».