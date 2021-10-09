«Газпром» займається махінаціями на європейському ринку газу – ЗМІ

«Газпром» піднімає ціни на газ заради якнайшвидшого запуску «Північного потоку – 2»

Через різке скорочення поставок газу в країни ЄС російський «Газпром» виявили у махінаціях зі створенням штучного дефіциту палива заради якнайшвидшого запуску «Північного потоку – 2». Про це повідомляє Radio Poland.

На думку аналітиків, російська газова компанія розраховує на те, що поточна нестача газу на європейському ринку, яка призвела до стрімкого зростання цін на паливо, змусить ЄС прискорити процес сертифікації скандального газопроводу.

За словами експертів, ситуація «надмірної залежності ЄС від російського газу» дозволяє Кремлю чинити тиск і шантажувати країни Європи в даному питанні.

Проте фахівці підкреслили, що в даний час важливо зупинити або затримати запуск «Північного потоку-2», хоча це не здається можливим, так як «газопровід вже готовий, а газ вже гойдається». Незважаючи на активний опір євродепутатів від Польщі, в проєкті бере участь конгломерат європейських компаній, які ведуть тверду політику і лобіюють свої інтереси, підтримуючи російську політику шантажу.

До слова, глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що НАТО побоюється збільшення російської військової присутності в Балтійському морі, адже для цього Росія може скористатися газопроводом «Північний потік – 2». Про це Солох сказав на пресконференції у Брюсселі.

Напередодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

Нагадаємо, попри те, що 3 жовтня угорська сторона заявила про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну, станом на 4 жовтня транзит не відновлювався.

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