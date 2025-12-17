Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Теракт у Сіднеї: поліція висунула нападнику звинувачення за 59 пунктами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Теракт у Сіднеї: поліція висунула нападнику звинувачення за 59 пунктами
На пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака, під час якої загинуло 15 цивільних
фото: AP

Найближчим часом 24-річний мешканець Боннірігга, який влаштував стрілянину, постане перед судом

Поліція Австралії висунула 24-річному нападнику, який разом із батьком відкрив вогонь під час святкуванні Хануки у Сіднеї, обвинувачення у 59 правопорушеннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Зазначається, що слідчі Об'єднаної антитерористичної команди Нового Південного Уельсу відвідали лікарню, де перебуває 24-річний мешканець Боннірігга та висунули йому обвинувачення. Серед них – здійснення терористичного акту, 15 пунктів за вбивство, 40 – за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, використання зброї з наміром завдати шкоди, публічна демонстрація забороненої символіки терористичної організації та розміщення вибухівки біля будівлі.

Підозрюваний наразі перебуває в лікарні під охороною та найближчим часом постане перед судом.

Нагадаємо, 14 грудня на пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака, яка забрала життя щонайменше 16 людей. Однією з жертв теракту на пляжі Бонді в Сіднеї став Олександр Клейтман, уродженець України, який пережив Голокост. Про його загибель журналістам повідомила його дружина Лариса Клейтман після трагедії.

Як повідомлялось, власник магазину фруктів, батько двох дітей Ахмед аль-Ахмед, який раніше не мав жодного стосунку до зброї, зміг голіруч знешкодити терориста, який розстрілював людей під час святкування Хануки у Сіднеї. Побачивши стрільця, аль-Ахмед підкрався до нього зі спини і відібрав зброю. А потім направив її на терориста, змусивши того відступити.

До слова, прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе запропонував посилити національне законодавство про зброю після стрілянини в Сіднеї під час святкування Хануки.

Читайте також:

Теги: теракт Австралія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пільга доступна всім споживачам незалежно від того, чи мають вони власні сонячні панелі
Одна з країн світу безкоштовно роздає своєму населенню електроенергію. Як це сталося?
17 листопада, 17:15
Понад 20 партнерів України зробили свій внесок у програму Purl
Австралія і Нова Зеландія профінансують закупівлю американської зброї для України
4 грудня, 06:25
Російський школяр є фанатом неонацистських рухів
У Підмосков'ї підліток влаштував різанину в елітній школі: є жертви
Вчора, 12:34
За інструкцією російського куратора зловмисник виготовив дві вибухівки
Подвійний теракт у Дніпрі: 16-річний підліток отримав підозру
26 листопада, 09:29
Найбагатша особа Австралії нарощує долю в єдиній активній копальні рідкісноземельних металів США
Магнатка з Австралії вклала величезні кошти у критичні мінерали у США
2 грудня, 03:00
Зловмисник намагався закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) у помешканні військового, щоб потім віддалено підірвати його
Затримано агента ФСБ, який готував вбивство бійця елітного підрозділу ЗСУ
1 грудня, 10:34
11-річна дівчинка вижила після укусу
Школярка з Австралії вижила після укусу найотруйнішої змії у світі
9 грудня, 16:35
Усі затримані працювали у Києві різноробочими на будівництві й одночасно шукали «легкі заробітки» у телеграм-каналах
Теракт у Дарницькому районі Києва: затримано виконавців, які діяли за завданням РФ
12 грудня, 12:16
У результаті збройного нападу на пляжі Бонді-Біч у Сіднеї загинули 12 людей, ще 29 дістали поранення
В Австралії випадковий перехожий зумів роззброїти терориста, який розстрілював людей на пляжі
14 грудня, 21:36

Соціум

Теракт у Сіднеї: поліція висунула нападнику звинувачення за 59 пунктами
Теракт у Сіднеї: поліція висунула нападнику звинувачення за 59 пунктами
Польща припинила співфінансування житла для частини українських біженців
Польща припинила співфінансування житла для частини українських біженців
Український військовий назвав зброю, яка допоможе НАТО перемогти Росію – The Times
Український військовий назвав зброю, яка допоможе НАТО перемогти Росію – The Times
Росія засудила до 12 років вчительку з Донеччини, яка допомогла українському військовому – деталі справи
Росія засудила до 12 років вчительку з Донеччини, яка допомогла українському військовому – деталі справи
У США вбито фізика-ядерника Массачусетського технологічного інституту
У США вбито фізика-ядерника Массачусетського технологічного інституту
Що українцям не варто робити у Японії? Три речі, про які треба знати
Що українцям не варто робити у Японії? Три речі, про які треба знати

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua