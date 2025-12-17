Теракт у Сіднеї: поліція висунула нападнику звинувачення за 59 пунктами

На пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака, під час якої загинуло 15 цивільних

Найближчим часом 24-річний мешканець Боннірігга, який влаштував стрілянину, постане перед судом

Поліція Австралії висунула 24-річному нападнику, який разом із батьком відкрив вогонь під час святкуванні Хануки у Сіднеї, обвинувачення у 59 правопорушеннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Зазначається, що слідчі Об'єднаної антитерористичної команди Нового Південного Уельсу відвідали лікарню, де перебуває 24-річний мешканець Боннірігга та висунули йому обвинувачення. Серед них – здійснення терористичного акту, 15 пунктів за вбивство, 40 – за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, використання зброї з наміром завдати шкоди, публічна демонстрація забороненої символіки терористичної організації та розміщення вибухівки біля будівлі.

Підозрюваний наразі перебуває в лікарні під охороною та найближчим часом постане перед судом.

Нагадаємо, 14 грудня на пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака, яка забрала життя щонайменше 16 людей. Однією з жертв теракту на пляжі Бонді в Сіднеї став Олександр Клейтман, уродженець України, який пережив Голокост. Про його загибель журналістам повідомила його дружина Лариса Клейтман після трагедії.

Як повідомлялось, власник магазину фруктів, батько двох дітей Ахмед аль-Ахмед, який раніше не мав жодного стосунку до зброї, зміг голіруч знешкодити терориста, який розстрілював людей під час святкування Хануки у Сіднеї. Побачивши стрільця, аль-Ахмед підкрався до нього зі спини і відібрав зброю. А потім направив її на терориста, змусивши того відступити.

До слова, прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе запропонував посилити національне законодавство про зброю після стрілянини в Сіднеї під час святкування Хануки.