Яке релігійне свято відзначається 27 листопада 2025: традиції та молитва

Свята 27 листопада в церковному календарі – День пам’яті святого великомученика Якова Персіянина

27 листопада православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Якова Персіянина. Його життєвий шлях є прикладом покаяння та неймовірної стійкості у вірі.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 27 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого великомученика Якова Персіянина

27 листопада вшановується пам'ять святого великомученика Якова Персіянина, який жив у IV столітті. На початку свого шляху, будучи знатним чиновником при дворі перського царя, він під тиском влади зрікся християнства. Проте, отримавши листа від своєї матері та дружини, які закликали його до покаяння і нагадували про цінність вічної душі, Яків щиро розкаявся і знову відкрито визнав себе християнином.

За це царем був виданий наказ піддати його жахливим мукам: йому поступово відрубували всі частини тіла, починаючи з пальців. Незважаючи на нестерпні страждання, Яків не зрікся Христа. За його неймовірну, мужню стійкість і страждання, прийняті за віру, він був зарахований до лику великомучеників.

Молитви дня

О, святий великомученику Якове, славний страстотерпче Христовий! До тебе ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: укріпи нас у вірі, допоможи нам у покаянні та подай силу протистояти спокусам і страхам. Як ти виявив мужність у страшних муках, так і нас надихни на терпіння у наших скорботах. Моли Господа, щоб дарував нам прощення гріхів, здоров'я та мирне життя. Амінь

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети цього дня часто віщують про стійкість зимової погоди: