Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 27 листопада 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 27 листопада 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 27 листопада в церковному календарі – День пам’яті святого великомученика Якова Персіянина

27 листопада православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Якова Персіянина. Його життєвий шлях є прикладом покаяння та неймовірної стійкості у вірі.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 27 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого великомученика Якова Персіянина

Яке релігійне свято відзначається 27 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

27 листопада вшановується пам'ять святого великомученика Якова Персіянина, який жив у IV столітті. На початку свого шляху, будучи знатним чиновником при дворі перського царя, він під тиском влади зрікся християнства. Проте, отримавши листа від своєї матері та дружини, які закликали його до покаяння і нагадували про цінність вічної душі, Яків щиро розкаявся і знову відкрито визнав себе християнином.

За це царем був виданий наказ піддати його жахливим мукам: йому поступово відрубували всі частини тіла, починаючи з пальців. Незважаючи на нестерпні страждання, Яків не зрікся Христа. За його неймовірну, мужню стійкість і страждання, прийняті за віру, він був зарахований до лику великомучеників.

Молитви дня

О, святий великомученику Якове, славний страстотерпче Христовий! До тебе ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: укріпи нас у вірі, допоможи нам у покаянні та подай силу протистояти спокусам і страхам. Як ти виявив мужність у страшних муках, так і нас надихни на терпіння у наших скорботах. Моли Господа, щоб дарував нам прощення гріхів, здоров'я та мирне життя.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети цього дня часто віщують про стійкість зимової погоди:

  • Якщо на Якова день теплий – чекайте на м’яку, не надто холодну зиму.
  • Якщо цього дня йде мокрий сніг – зима буде сльотавою, але не суворою.
  • Якщо на річках уже став міцний лід – можна чекати хорошого врожаю наступного року.
  • Якщо ворони голосно каркають – до потепління або відлиги.

Читайте також:

Теги: традиції релігія свята свято календар православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масові відвідування будинку призвели до скарг сусідів
Родині загрожує виселення за декорування будинку до Геловіну
28 жовтня, 12:18
10 працівників ДТЕК отримали державну нагороду від Зеленського за відновлення після обстрілів
10 працівників ДТЕК отримали державну нагороду від Зеленського за відновлення після обстрілів
29 жовтня, 13:28
Альбом об'єднав 10 пісень
Ветерани та військові ДШВ випустили музичний альбом у день професійного свята
8 листопада, 13:23
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 листопада, 00:00
16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку
Сьогодні Україна відзначає День працівників радіо, телебачення та зв'язку
16 листопада, 07:12
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 листопада, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 19 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 листопада 2025: традиції та молитва
18 листопада, 22:00
Вшанування пам'яті померлих є значущою традицією в культурах багатьох народів світу
Михайлівська поминальна субота: значення, традиції, заборони і що потрібно зробити цього дня
1 листопада, 05:00
Труна була виготовлена на замовлення у формі гігантської пляшки Coca-Cola
У Нігерії 85-річну жінку поховали в труні у формі гігантської пляшки Coca-Cola
24 листопада, 19:57

Суспільство

Місячний календар на грудень 2025: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на грудень 2025: дати нового та повного Місяця
Календар рибалки на грудень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на грудень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Яке релігійне свято відзначається 27 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 листопада 2025: традиції та молитва
АТБ потрапило у скандал через рекламу з Лаймою Вайкуле, яка заспівала «Щедрик»
АТБ потрапило у скандал через рекламу з Лаймою Вайкуле, яка заспівала «Щедрик»
Фейкові повідомлення від «Нової Пошти» – ЦПД попередив про фішингову розсилку
Фейкові повідомлення від «Нової Пошти» – ЦПД попередив про фішингову розсилку
У Львові дитячий стоматолог погрожував вбити священника УГКЦ: деталі скандалу
У Львові дитячий стоматолог погрожував вбити священника УГКЦ: деталі скандалу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua