У творця «Новачка» діагностували рак останньої стадії



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Радянський хімік Віл Мірзаянов

Хіміка лікували гормональною терапією

Радянський хімік Віл Мірзаянов, який вважається одним з творців родини отруйних речовин «Новачок», заявив, що лікується від онкозахворювання на останній стадії.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Лікарі повідомили, що у мене рак останньої стадії... Почали лікувати гормональною терапією, заснованою на тому, що гормони перешкоджають доступу тестостерону до ракових клітин, і тим самим позбавляючи їх необхідного джерела енергії. В результаті (в ідеалі) ракові клітини гинуть до п'ятивідсоткового рівня, з чим люди живуть від 15 до 25 років. Теж в ідеалі. Приймав таблетки з цими гормонами, і потім їх ввели внутрішньовенно на цілих півроку. Таблетки вже не ковтаю. Однак лікування дуже чутливе. Доводиться терпіти», - розповів він.

До слова, за інформацією The Times, «Новачок», яким отруїли Скрипалів, міг вбити 4 тисячі людей.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у справі Скрипалів.

У четвер, 6 вересня, пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Постійний представник РФ при ООН і в Раді безпеки Василь Небензя заявив, що Російська Федерація «ніколи не розробляла, ніколи не виробляла і ніколи не накопичувала запаси «Новачка».

Також ЗМІ оприлюднило відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів.