У Варшаві автобус впав з мосту, одна людина загинула, 20 поранено



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Автобус у Варшавіт зламав бар'єр і звалився з дороги

Серед потерпілих – двоє неповнолітніх

У Варшаві автобус зламав бар'єри на дорозі S8 і впав на набережну у Віслостраді. За словами речниці міської ради Варшави, щонайменше 20 людей постраждали, одна загинула. На місці працює персонал, створено польову лікарню. Про це інформує Tvn24.pl

Пожежна служба займається відкачуванням газу, який використовується для руху автобуса. - Існує небезпека, що він вибухне. Після відкачки газу пожежники використають кран для видалення аварії автобуса.

Мер Варшави Рафал Тшасковскі зазначив, що велика частина постраждалих перебуває у міських лікарнях.

Міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський повідомив, що серед 17 потерпілих 17 - двоє неповнолітніх. Міністр додав, що п'ятеро людей перебувають у важкому стані. «Наразі це боротьба за життя і здоров'я цих людей, – зазначив він.

Нагадаємо, у середу, 24 червня, у с. Ковалівка Васильківського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій мікроавтобуса раптово виїхав на узбіччя дороги, де здійснив наїзд на 13-річну велосипедистку.