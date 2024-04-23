Тисячі британських авіарейсів мали проблеми з навігацією, ймовірно, через Росію

Із серпня минулого року проблеми з навігацією виявили на близько 46 тис. рейсів

Воєнний експерт зазначив, що Росія «давно застосовує глушіння GPS як інструмент переслідування»

Літаки, які здійснюють рейси до Великої Британії та з неї, відчули глушіння глобальної системи позиціювання (GPS) у регіоні, у чому підозрюють Росію. Про це пише британський таблоїд The Sun з посиланням на джерела в авіаційній галузі.

Видання провело аналіз бортових журналів профільного сайту GPSJAM.org, і виявило, що з серпня минулого року проблеми з навігацією були на близько 46 тис. рейсів. Із них 2300 припадають на літаки компанії Ryanair, майже 1400 – у Wizz Air.

Також від глушіння сигналу GPS постраждали британські авіалінії British Airways та easyJet, хоча у них нема таких суттєвих проблем.

У матеріалі повідомляється про «заглушку» справжніх сигналів супутників GPS, що змушувало літаки відхилятись від курсу, щоб уникнути перешкод, яких насправді не було.

Управління цивільної авіації Великої Британії в коментарі The Sun заявило, що глушіння сигналу часто пов'язане з військовою діяльністю, але не означає, що комерційні літаки є його безпосередньою мішенню.

«Глушіння GPS безпосередньо не впливає на навігацію літака, і хоча це відома проблема, це не означає, що літак був заглушений навмисно», – пояснив керівник відділу льотних операцій управління Гленн Бредлі.

Воєнний експерт Джек Вотлінг із аналітичного центру RUSI зазначив, що Росія «давно застосовує глушіння GPS як інструмент переслідування», поширюючи його на територію країн НАТО.

«Усюди, де є російська присутність, ви бачите відмову GPS, і такий є в Калінінграді», – зауважив Вотлінг.

Нагадаємо, у січні в балтійському регіоні спостерігалися збої GPS, що може бути пов'язано із роботою російських засобів радіоелектронної боротьби. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW не може верифікувати причину глушення GPS, але не виключає версію про російські засоби РЕБ у Калінінградській області.