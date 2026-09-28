Затоплення порома в Індонезії: кількість загиблих зросла до 64 людей

На борту судна перебувало 213 пасажирів і 30 членів екіпажу

Кількість загиблих у результаті аварії судна Virgo Transport 8, яке перекинулося і затонуло в Яванському морі, зросла до 64 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Jakarta Post.

На борту судна перебувало 213 пасажирів і 30 членів екіпажу, коли 13 вересня воно втратило зв’язок із судноплавною компанією після відплиття з Сурабаї в Східній Яві, прямуючи до Банджармасіна в Південному Калімантані.

«З 243 осіб, що перебували на борту, 172 було евакуйовано, 108 вижили, 64 загинули, а 71 досі розшукуються», – повідомив на пресконференції представник Національного агентства з пошуку та рятування (Basarnas) Юдхі Брамантьо.

Як повідомив Юдхі, у суботу рятувальники витягли чотири тіла з затонулого судна, а ще сім було знайдено вздовж берегової лінії. Він додав, що пошукова операція буде продовжена ще на сім днів, але її ефективність переглядатиметься кожні три дні.

До слова, 30 серпня біля північного узбережжя Кіпру перекинувся пасажирський пором. Унаслідок цього загинули люди.