Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Затоплення порома в Індонезії: кількість загиблих зросла до 64 людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Затоплення порома в Індонезії: кількість загиблих зросла до 64 людей
фото: Reuters

На борту судна перебувало 213 пасажирів і 30 членів екіпажу

Кількість загиблих у результаті аварії судна Virgo Transport 8, яке перекинулося і затонуло в Яванському морі, зросла до 64 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Jakarta Post.

На борту судна перебувало 213 пасажирів і 30 членів екіпажу, коли 13 вересня воно втратило зв’язок із судноплавною компанією після відплиття з Сурабаї в Східній Яві, прямуючи до Банджармасіна в Південному Калімантані.

«З 243 осіб, що перебували на борту, 172 було евакуйовано, 108 вижили, 64 загинули, а 71 досі розшукуються», – повідомив на пресконференції представник Національного агентства з пошуку та рятування (Basarnas) Юдхі Брамантьо.

Як повідомив Юдхі, у суботу рятувальники витягли чотири тіла з затонулого судна, а ще сім було знайдено вздовж берегової лінії. Він додав, що пошукова операція буде продовжена ще на сім днів, але її ефективність переглядатиметься кожні три дні.

До слова, 30 серпня біля північного узбережжя Кіпру перекинувся пасажирський пором. Унаслідок цього загинули люди.

Теги: корабль Індонезія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія завербувала індонезійців на війну
Індонезія відхрестилася від своїх громадян, які воюють за Росію
31 серпня, 20:18
Лава під час виверження вулкана Анак-Кракатау в Зондській протоці, 5 вересня
В Індонезії прокинувся небезпечний вулкан Анак-Кракатау
6 вересня, 10:32
Валентин Козьменко-Делінде
Помер режисер Валентин Козьменко-Делінде, який працював у Театрі Франка
10 вересня, 06:10
Прощання з Костянтином Слободенюком відбудеться 15 вересня
На фронті загинув 43-річний актор і музикант Костянтин Слободенюк
13 вересня, 17:58
Пошукову операцію розгорнули із залученням близько 12 суден
В Індонезії перекинулося пасажирське судно: 129 зниклих
13 вересня, 23:36
Анушкевичус дев'ять років був міським головою Івано-Франківська
Помер багаторічний мер Івано-Франківська Віктор Анушкевичус
15 вересня, 16:23
Наташа Рей стверджувала, що Бріжит Макрон нібито народилася чоловіком
Померла авторка скандальної теорії про «справжню стать» Бріжит Макрон
20 вересня, 15:09
Син Сінді Кроуфорд мав проблеми із залежністю від психоактивних речовин, про які говорив публічно
Смерть сина Сінді Кроуфорд у рехабі. Названа ймовірна причина
22 вересня, 10:38
У складі збірної Італії Маццола провів 70 матчів та забив 22 голи
Пішов з життя легендарний італійський футболіст Сандро Маццола
19 вересня, 09:54

Соціум

Зеленський повідомив про ураження двох оборонних заводів РФ
Зеленський повідомив про ураження двох оборонних заводів РФ
Українські туристи потрапили у скандал через морську черепаху в Омані
Українські туристи потрапили у скандал через морську черепаху в Омані
Затоплення порома в Індонезії: кількість загиблих зросла до 64 людей
Затоплення порома в Індонезії: кількість загиблих зросла до 64 людей
Сили оборони уразили у Брянській області «Панцирь-С2»
Сили оборони уразили у Брянській області «Панцирь-С2»
У Росії після атаки дронів обвалився міст: з рейок зійшли десятки вагонів
У Росії після атаки дронів обвалився міст: з рейок зійшли десятки вагонів
Стрілянини в стриптиз-клубі у США: загинули та постраждали люди
Стрілянини в стриптиз-клубі у США: загинули та постраждали люди

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
44K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua