Путін уперше відвідав острів, який Японія вважає своєю територією

Російського диктатора на Ітурупі пригостили ікрою, а Токіо відповіло рішучим протестом

Російський диктатор Володимир Путін уперше відвідав Курильські острови та прибув на Ітуруп, який залишається предметом багаторічної територіальної суперечки між Росією та Японією. У відповідь Токіо висловило Москві рішучий протест. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Під час поїздки Путін відвідав рибопереробний комбінат «Ясний». На підприємстві його пригостили ікрою минтая, кети та горбуші. Відео з перебування російського диктатора на острові оприлюднила пресслужба Кремля.

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Після відвідування підприємства Путін вирушив до Южно-Сахалінська, де поспілкувався з місцевими жителями.

Візит російського диктатора спричинив реакцію Японії. Міністерство закордонних справ країни заявило Росії рішучий протест через появу Путіна на Ітурупі.

«Північні території, включно з островом Еторофу, є історично і юридично невід'ємними територіями Японії, і Японія рішуче протестує проти цього візиту», – йдеться у заяві японського МЗС.

Південні Курильські острови, які в Японії називають Північними територіями, перебувають під контролем Росії. Водночас Токіо вважає своєю територією Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групу островів Хабомаї.

Територіальна суперечка навколо островів залишається однією з головних перешкод для укладення мирного договору між Росією та Японією після Другої світової війни. Москва наполягає, що її суверенітет над островами закріплений міжнародними документами та не підлягає перегляду.

Переговори щодо мирного договору між країнами були призупинені Москвою у 2022 році після того, як Токіо запровадило антиросійські санкції.

Путін раніше не бував на Курильських островах. У січні 2024 року під час зустрічі з далекосхідними підприємцями він сам зазначав, що ще жодного разу їх не відвідував.

Водночас інші російські керівники вже приїжджали на спірні території. Дмитро Медведєв відвідував Курили чотири рази: у 2010 році як президент Росії, а у 2012, 2015 та 2019 роках – як прем'єр-міністр. Російський прем'єр Михайло Мішустін побував на Ітурупі у 2021 році.

Напередодні поїздки на Ітуруп Путін, перебуваючи на Сахаліні, заявив, що Росія нібито не становить загрози для Японії та готова продовжувати пошук дипломатичного врегулювання. Водночас він наголосив, що російський контроль над Курильськими островами, за його словами, закріплений міжнародними документами як наслідок Другої світової війни.

Нагадаємо, перед поїздкою на Курили Путін спостерігав за завершальною стадією навчань Тихоокеанського флоту з борту ракетного крейсера «Варяг». Тоді російський диктатор також пригрозив відповідати на захоплення російських торговельних суден країнами Євросоюзу.