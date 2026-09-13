В Індонезії перекинулося пасажирське судно: 129 зниклих

Капітан перед аварією повідомив про хвилі заввишки до трьох метрів

Щонайменше шестеро людей загинули, ще 129 вважаються зниклими безвісти після перекидання пасажирського судна Virgo Transport 8 у Яванському морі. 108 людей вдалося врятувати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та Associated Press.

Судно вирушило із Сурабаї на острові Ява до Банджармасіна у провінції Південний Калімантан у суботу, 12 вересня. Згідно з маніфестом, на борту перебували 243 людини – 213 пасажирів і 30 членів екіпажу. AP зазначає, що фактична кількість пасажирів в Індонезії може відрізнятися від даних у маніфесті.

Перед аварією капітан повідомив про складні умови на морі – висота хвиль сягала трьох метрів. Він подав сигнал лиха та повідомив, що судно нахилилося. Згодом влада отримала інформацію про його перекидання.

Зв'язок із Virgo Transport 8 зник близько 2:00 в неділю. Банджармасінське пошуково-рятувальне агентство отримало повідомлення про втрату контакту приблизно через дві години. Останнє відоме місце перебування судна розташоване в Яванському морі приблизно за 148 км від Банджармасіна.

карта: АР

Пошукову операцію розгорнули із залученням близько 12 суден, серед яких чотири кораблі ВМС Індонезії, а також двох гелікоптерів. До пошуків також долучилися буксири та інші судна, які перебували поблизу.

Судно залишилося на плаву

Спочатку пошуково-рятувальна служба повідомила, що Virgo Transport 8 затонув. Пізніше міністр транспорту Індонезії Дуді Пурвагангді заявив, що за результатами повітряної розвідки судно залишалося на плаву, але лежало догори дном.

Рятувальники зосередили пошуки навколо перекинутого судна. Врятованих людей доправляли на інші кораблі, а частину з них планували перевезти до порту у Східній Яві.

фото: reuters

Virgo Transport 8 перевозив не лише людей, а й 89 транспортних засобів. Судно має довжину 119 м. Його побудували в Японії у 1987 році. До минулого року воно експлуатувалося в Японії, після чого його придбав нинішній індонезійський оператор PT Virgo Karya Shipping.

Що розповів врятований пасажир

Один із пасажирів, Рінто Арахаб, розповів Reuters, що після перекидання судна тримався за поручні. Згодом йому вдалося перебратися на вищу частину Virgo Transport 8, поки судно гойдалося на воді.

«Я змирився. Я міг лише молитися за свою безпеку», – сказав чоловік.

Родичі пасажирів зібралися в порту Трісакті в Банджармасіні. Сотні людей чекали інформації про своїх близьких та перевіряли списки пасажирів і врятованих.

фото: reuters

Жінка на ім'я Путрі розповіла Reuters, що перед зникненням зв'язку розмовляла телефоном із чоловіком Германом, який перебував на борту.

«Після цього зв'язку більше не було, ми не могли з ним зв'язатися», – сказала вона.

фото: reuters

В Індонезії регулярно використовують пороми

Індонезія є архіпелагом із понад 17 тис. островів. Поромне сполучення залишається поширеним способом пересування між островами.

За даними AP, ця аварія сталася невдовзі після кількох інших інцидентів із пасажирськими суднами в регіоні. Минулого місяця біля туристичного острова Балі сталася пожежа на поромі: щонайменше 211 людей врятували, одна людина загинула, ще четверо вважалися зниклими безвісти.

Нагадаємо, 2 серпня біля берегів Індонезії загорівся пасажирський пором KMP Mutiara Sentosa 2, який прямував із Сурабаї до Макассара. Спочатку повідомлялося про близько 250 людей на борту, згодом місцева влада уточнила їхню кількість до 271. Щонайменше п'ятеро людей загинули, 225 вдалося врятувати, ще 41 людина вважалася зниклою безвісти.