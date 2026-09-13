Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Індонезії перекинулося пасажирське судно: 129 зниклих

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
В Індонезії перекинулося пасажирське судно: 129 зниклих
Пошукову операцію розгорнули із залученням близько 12 суден
фото: FTNnews

Капітан перед аварією повідомив про хвилі заввишки до трьох метрів

Щонайменше шестеро людей загинули, ще 129 вважаються зниклими безвісти після перекидання пасажирського судна Virgo Transport 8 у Яванському морі. 108 людей вдалося врятувати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та Associated Press.

Судно вирушило із Сурабаї на острові Ява до Банджармасіна у провінції Південний Калімантан у суботу, 12 вересня. Згідно з маніфестом, на борту перебували 243 людини – 213 пасажирів і 30 членів екіпажу. AP зазначає, що фактична кількість пасажирів в Індонезії може відрізнятися від даних у маніфесті.

Перед аварією капітан повідомив про складні умови на морі – висота хвиль сягала трьох метрів. Він подав сигнал лиха та повідомив, що судно нахилилося. Згодом влада отримала інформацію про його перекидання.

Зв'язок із Virgo Transport 8 зник близько 2:00 в неділю. Банджармасінське пошуково-рятувальне агентство отримало повідомлення про втрату контакту приблизно через дві години. Останнє відоме місце перебування судна розташоване в Яванському морі приблизно за 148 км від Банджармасіна.

В Індонезії перекинулося пасажирське судно: 129 зниклих фото 1
карта: АР

Пошукову операцію розгорнули із залученням близько 12 суден, серед яких чотири кораблі ВМС Індонезії, а також двох гелікоптерів. До пошуків також долучилися буксири та інші судна, які перебували поблизу.

Судно залишилося на плаву

Спочатку пошуково-рятувальна служба повідомила, що Virgo Transport 8 затонув. Пізніше міністр транспорту Індонезії Дуді Пурвагангді заявив, що за результатами повітряної розвідки судно залишалося на плаву, але лежало догори дном.

Рятувальники зосередили пошуки навколо перекинутого судна. Врятованих людей доправляли на інші кораблі, а частину з них планували перевезти до порту у Східній Яві.

В Індонезії перекинулося пасажирське судно: 129 зниклих фото 2
фото: reuters

Virgo Transport 8 перевозив не лише людей, а й 89 транспортних засобів. Судно має довжину 119 м. Його побудували в Японії у 1987 році. До минулого року воно експлуатувалося в Японії, після чого його придбав нинішній індонезійський оператор PT Virgo Karya Shipping.

Що розповів врятований пасажир

Один із пасажирів, Рінто Арахаб, розповів Reuters, що після перекидання судна тримався за поручні. Згодом йому вдалося перебратися на вищу частину Virgo Transport 8, поки судно гойдалося на воді.

«Я змирився. Я міг лише молитися за свою безпеку», – сказав чоловік.

Родичі пасажирів зібралися в порту Трісакті в Банджармасіні. Сотні людей чекали інформації про своїх близьких та перевіряли списки пасажирів і врятованих.

В Індонезії перекинулося пасажирське судно: 129 зниклих фото 3
фото: reuters

Жінка на ім'я Путрі розповіла Reuters, що перед зникненням зв'язку розмовляла телефоном із чоловіком Германом, який перебував на борту.

«Після цього зв'язку більше не було, ми не могли з ним зв'язатися», – сказала вона.

В Індонезії перекинулося пасажирське судно: 129 зниклих фото 4
фото: reuters

В Індонезії регулярно використовують пороми 

Індонезія є архіпелагом із понад 17 тис. островів. Поромне сполучення залишається поширеним способом пересування між островами.

За даними AP, ця аварія сталася невдовзі після кількох інших інцидентів із пасажирськими суднами в регіоні. Минулого місяця біля туристичного острова Балі сталася пожежа на поромі: щонайменше 211 людей врятували, одна людина загинула, ще четверо вважалися зниклими безвісти.

Нагадаємо, 2 серпня біля берегів Індонезії загорівся пасажирський пором KMP Mutiara Sentosa 2, який прямував із Сурабаї до Макассара. Спочатку повідомлялося про близько 250 людей на борту, згодом місцева влада уточнила їхню кількість до 271. Щонайменше п'ятеро людей загинули, 225 вдалося врятувати, ще 41 людина вважалася зниклою безвісти. 

Читайте також:

Теги: пожежа Індонезія аварія влада пором море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада евакуює місцевих жителів і туристів
Масова евакуація в Греції та Хорватії: лісові пожежі охопили популярні курорти
14 серпня, 18:52
ЄС також надає службам екстреної допомоги оперативні супутникові карти
ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
17 серпня, 20:24
Наслідки російського удару по Чернігівщині
Росіяни вдарили по АЗС у двох областях України
24 серпня, 08:16
Вранці ворог атакував цивільну інфраструктуру в Одесі
Росіяни вдарили по двох «Епіцентрах» в Одесі: є постраждалі (оновлено)
24 серпня, 11:04
Один із торговельних центрів після російської атаки був повністю охоплений вогнем
Вогонь охопив усю будівлю. Рятувальники показали «Епіцентр» в Одесі після атаки РФ
24 серпня, 14:22
Інформація про наслідки атаки уточнюється
Масована атака на Україну: балістика та дрони вдарили по кількох областях
27 серпня, 03:19
Наслідки влучання російського БпЛА у житловий будинок у Голосіївському районі Києва
Рятувальники показали наслідки удару по багатоповерхівці в Києві
4 вересня, 00:27
У Києві пролунали вибухи: у столиці працює ППО
У Києві пролунали вибухи: у столиці працює ППО
10 вересня, 05:10
Наслідки другої атаки на Дніпро
Росія вчетверте за день атакувала Дніпро: є постраждалі
10 вересня, 22:49

Соціум

В Індонезії перекинулося пасажирське судно: 129 зниклих
В Індонезії перекинулося пасажирське судно: 129 зниклих
Росіяни вигадали дивний спосіб захисту нафтопереробних заводів від українських дронів
Росіяни вигадали дивний спосіб захисту нафтопереробних заводів від українських дронів
У Чехії поляки жорстоко побили свого співвітчизника через синьо-жовту панамку
У Чехії поляки жорстоко побили свого співвітчизника через синьо-жовту панамку
Зграя птахів змусила мешканців Вільнюса ховатися в укриттях, а НАТО – підняти винищувачі
Зграя птахів змусила мешканців Вільнюса ховатися в укриттях, а НАТО – підняти винищувачі
Польща відреагувала на російські удари біля свого кордону
Польща відреагувала на російські удари біля свого кордону
Непалець розповів, як дев'ять днів виживав у тунелі після руйнівної повені
Непалець розповів, як дев'ять днів виживав у тунелі після руйнівної повені

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
103K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Сьогодні, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
11 вересня, 13:58

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua