У Північній Кароліні вдруге за пів року вбито українську біженку

Катерина Товмаш переїхала до США через війну в Україні

У штаті Північна Кароліна, де в серпні 2025 року у метро безхатько зарізав 23-річну Ірину Заруцьку, 14 лютого загинула 21-річна біженка з України Катерина Товмаш. Дівчину та її хлопця застрелили у приватному будинку. Про інцидент повідомили брат загиблої та місцева поліція, пише «Главком».

За даними слідства, підозрюваним у подвійному вбивстві є колишній хлопець українки – 25-річний Калеб Гайден Фосно. Після нападу він утік, однак згодом був затриманий правоохоронцями. Йому висунуто обвинувачення у двох убивствах.

За словами брата загиблої, чоловік приїхав з іншого штату та проник до будинку, де перебувала Катерина разом із родиною. Він змусив молодших дітей розбудити сестру, після чого застрелив її та чоловіка, який був поруч. Молодших братів і сестер нападник не зачепив.

Катерина Товмаш була родом із Білої Церкви та прожила у США близько двох років. Родина шукала за кордоном безпеки через війну в Україні.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано.

34-річний Декарлос Браун, якого підозрюють у вбивстві української біженки Ірини Заруцької, розповів, чому напав на неї.

Президент США Дональд Трамп вимагав смертної кари для Декарлоса Брауна, який підозрюється у жорстокому вбивстві біженки з України Ірини Заруцької.

Пізніше матір Декарлоса Брауна заявила, що її сина не можна було випускати з в’язниці на підставі «письмової обіцянки». 51-річна Мішель Девітт розповіла, що її син страждає на шизофренію і його психічне здоров’я швидко погіршувалося.

Раніше підозрюваний у вбивстві українки відбував п’ятирічний термін ув’язнення за збройне пограбування, однак був звільнений у 2022 році на підставі «письмової обіцянки» добровільно з’явитися на судове засідання.