Чоловік, який застрелив експрем'єра Японії, зробив у суді зізнання

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Чоловік, який застрелив експрем'єра Японії, зробив у суді зізнання
Стрілець, який стріляв у колишнього прем'єр-міністра Абе, визнав себе винним у вбивстві
фото: Kyodo

Головна увага на гучному судовому процесі зосереджена на тому, чи надасть суд поблажки обвинуваченому

45-річний Тецуя Ямагамі, який застрелив колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе у 2022 році, визнав свою провину під час першого засідання у справі про вбивство, повідомляє агентство Kyodo, пише «Главком».

Це вбивство свого часу приголомшило націю і привернуло увагу до суперечливої Церкви Об'єднання та її сумнівних зв'язків з політиками.

Сіндзо Абе обіймав посаду прем'єр-міністра Японії у 2006–2007 та 2012–2020 роках, найдовше в історії країни. Його було вбито 8 липня 2022-го у віці 67 років.

Тецуя Ямагамі заявив в Окружному суді Нара: «Це правда. Немає сумнівів у тому, що я це зробив». Його звинувачують у вбивстві прем'єр-міністра повоєнної Японії за допомогою саморобної вогнепальної зброї під час передвиборчого виступу на заході країни.

Головна увага на гучному судовому процесі зосереджена на тому, чи надасть суд поблажки обвинуваченому. Захист Ямагамі стверджує, що його особистість і поведінка сформувалися під впливом виховання, позначеного релігійним зловживанням.

Прокурори повідомили, що Ямагамі затаїв образу на Церкву Об'єднання (також відому як «Муністи»), оскільки його мати стала її послідовницею і пожертвувала групі 100 мільйонів єн (близько $660 000). Злочин був скоєний з вірою, що постріл в Абе приверне «увагу та критику» до релігійної групи.

За даними слідчих джерел, Абе став мішенню через його дідуся, колишнього прем'єр-міністра Нобусуке Кіші, який допоміг представити Церкву Об'єднання, засновану антикомуністом у Південній Кореї в 1954 році, Японії.

Прокуратура назвала наслідки злочину «безпрецедентними» у повоєнній Японії та наполягає на тому, що важке виховання обвинуваченого не повинно бути підставою для «суттєво пом'якшеного вироку». Очікується, що мати Ямагамі стане однією з 12 свідків, які даватимуть свідчення до винесення судового рішення 21 січня.

До слова, президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Японії зустрівся з новою главою уряду країни Санае Такаїчі. Від неї він отримав подарунок.

Теги: Японія вбивство злочин Сіндзо Абе

