Трамп знову заплутався у розповідях: що сказав цього разу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп від час зустрічі з військовослужбовцями Національної гвардії та співробітниками федеральних правоохоронних органів
фото: АР

Трамп помилково заявив, що зустрічався з королем Саудівської Аравії під час нещодавньої поїздки

Президент США Дональд Трамп від час зустрічі з військовослужбовцями Національної гвардії та співробітниками федеральних правоохоронних органів у Вашингтоні знову допустив помилку у своїх розповідях. Неточність підмітило АР, передає «Главком».

Трамп згадав про свою нещодавню поїздку до Саудівської Аравії, але не уточнив, з ким саме зустрівся під час візиту.

«Я був із королем Саудівської Аравії», – сказав Трамп. Він насправді не зустрічався з королем Салманом під час свого візиту. Його зустрів спадкоємний принц Мухаммед бін Салман.

Президент США ще раз помилився, коли сказав, що «Вашингтон перебуває на такому рівні, якого ви давно не бачили» після п'яти чи семи днів федеральної операції, але вона почалась 7 серпня, тобто вже пройшло два тижні.

Нещодавно Трамп переплутав назви країн та вказав, що зупинив війну між Азербайджаном та Албанією, замість Вірменії. 

До слова, Трамп двічі помилився, заявивши, що зустрінеться з Путіним у Росії, а не на Алясці.

Також американський лідер під час інтерв'ю з радіоведучим Марком Левіним президент США Дональд Трамп розповів свою «географічну версію» щодо Криму.

Президент США заявив, що Крим за розміром близький до Техасу та омивається океаном. А у 2023 році Трамп переплутав імена своїх міжнародних друзів: він назвав Віктора Орбана, який був і є прем'єр-міністром Угорщини, лідером Туреччини.

Нагадаємо, у статті для The Hill адвокат Кріс Труакс зазначив, що у президента США Дональда Трампа, ймовірно, є прояви конфабуляції, яка у людей похилого віку є однією з явних ранніх ознак деменції. 

