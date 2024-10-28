Віктора Орбана освистали у Тбілісі (відео)

Орбан прибув до готелю Tbilisi Marriott, де відбувається зустріч лідерів опозиції із західними дипломатами

Учасники акції протесту у центрі Тбілісі освистали кортеж прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який приїхав з офіційним візитом. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Зазначається, що Орбан прибув до готелю Tbilisi Marriott, де відбувається зустріч лідерів опозиції із західними дипломатами.

🇬🇪У Тбілісі учасники протесту проти фальсифікацій освистали кортеж угорського прем’єра Орбана, який вийшов з готелю у центрі столиці



Орбан несподівано прибув до готелю Tbilisi Marriott, де у ці хвилини відбувається зустріч лідерів опозиції із західними дипломатами. pic.twitter.com/2LZsEkPPJL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 28, 2024

Нагадаємо, що 28 жовтня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Грузії з офіційним візитом. В адміністрації уряду Грузії відбудеться офіційна церемонія зустрічі Орбана. Прем'єр-міністра Угорщини прийняв грузинський прем'єр Іраклі Кобахідзе.

Також неназваний європейський дипломат заявив, що візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Грузії слід розцінювати як його особисту ініціативу. Як зазначив співрозмовник Politico, що якби в ході поїздки Орбан говорив би, що представляє ЄС, «це було б самозванством і нахабною брехнею».

До слова, у центрі Тбілісі збираються незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Відповідні відео з'являються у мережі. Як повідомляє Paper Kartuli, протестувальники почали збиратися біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі.

Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.