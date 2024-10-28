Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Віктора Орбана освистали у Тбілісі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Віктора Орбана освистали у Тбілісі (відео)
фото: скріншот з відео

Орбан прибув до готелю Tbilisi Marriott, де відбувається зустріч лідерів опозиції із західними дипломатами

Учасники акції протесту у центрі Тбілісі освистали кортеж прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який приїхав з офіційним візитом. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Зазначається, що Орбан прибув до готелю Tbilisi Marriott, де відбувається зустріч лідерів опозиції із західними дипломатами.

Нагадаємо, що 28 жовтня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Грузії з офіційним візитом. В адміністрації уряду Грузії відбудеться офіційна церемонія зустрічі Орбана. Прем'єр-міністра Угорщини прийняв грузинський прем'єр Іраклі Кобахідзе.

Також неназваний європейський дипломат заявив, що візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Грузії слід розцінювати як його особисту ініціативу. Як зазначив співрозмовник Politico, що якби в ході поїздки Орбан говорив би, що представляє ЄС, «це було б самозванством і нахабною брехнею».

До слова, у центрі Тбілісі збираються незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Відповідні відео з'являються у мережі. Як повідомляє Paper Kartuli, протестувальники почали збиратися біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі. 

Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Читайте також:

Теги: вибори Грузія протест Віктор Орбан мітинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

А сам Трамп у своєму дописі на Truth Social незабаром після того, як було подано заяву, написав: «Втручання у вибори!».
Спецпрокурор представив нові докази проти Трампа про зрив виборів у 2020 році
3 жовтня, 05:55
2023 року політикиня внесла законопроєкт про зміни до закону Румунії, де закликала анексувати Чернівецьку область, Буджак (Одеська область), Марморощину та острів Зміїний
У Румунії відсторонено від президентських виборів проросійську кандидатку
6 жовтня, 19:14
Раніше місцеві фермери анонсували акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів
Україну чекає новий страйк поляків на кордоні? Відповідь прикордонників
9 жовтня, 16:26
Віктор Орбан під час виступу президентки Єврокомісії Фон дер Ляєн
Орбан заявив, що глава Єврокомісії хоче його «повалити»
11 жовтня, 17:50
Росіяни просять Грузію та Азербайджан допомогти електроенергією
Через низку «аварій» в енергетичній інфраструктурі РФ попросила Грузію допомогти електроенергією
16 жовтня, 01:04
Михайло Подоляк розповів про удари України вглиб Росії
Подоляк розповів, як можна знищити Росію зсередини
18 жовтня, 11:17
Санду лідирує в Молдові
Санду лідирує на виборах у Молдові: ЦВК опрацювала більше 50% бюлетенів
20 жовтня, 23:19
Премʼєр Грузії: «За всі ці роки вони (опозиція - ред.) жодного разу не змогли прийняти результати виборів»
«Попри відмову опозиції». Прем'єр Грузії заявив, що уряд буде затверджено
Вчора, 11:38
Трамп на власному мітингу дозволив жорсткі висловлювання
Трамп під час мітингу у Нью-Йорку дозволяв собі грубі висловлювання та образи опонентів
Сьогодні, 07:07

Соціум

Пентагон повідомив, скільки військових Північна Корея направила до Росії
Пентагон повідомив, скільки військових Північна Корея направила до Росії
Віктора Орбана освистали у Тбілісі (відео)
Віктора Орбана освистали у Тбілісі (відео)
Таліби заборонили жінкам Афганістану співати та говорити у громадських місцях
Таліби заборонили жінкам Афганістану співати та говорити у громадських місцях
Європейцям бракує грошей на оплату житла – Euronews
Європейцям бракує грошей на оплату житла – Euronews
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
У Саудівській Аравії майже закінчили земляні роботи під час зведення найбільшої споруди світу
У Саудівській Аравії майже закінчили земляні роботи під час зведення найбільшої споруди світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2024
19K
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
17K
Ще один керівник МСЕК після скандалу йде у відставку
16K
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність
11K
Що відбувається з економікою Росії і коли чекати на її крах

Новини

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 06:00
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
28 жовтня, 14:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua