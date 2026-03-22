Удар по лікарні в Судані забрав життя понад 60 людей, серед загиблих – 13 дітей

Наразі навчальна лікарня Аль-Дейн не працює

У суботу, 21 березня 2026 року, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтвердила черговий жахливий напад на цивільну інфраструктуру в Судані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса.

«ВООЗ підтвердила черговий напад на медичні установи в Судані. Цього разу була атакована навчальна лікарня Аль-Дейн у столиці Східного Дарфура, Аль-Дейн, в результаті чого загинуло щонайменше 64 особи, включаючи 13 дітей, двох медсестер, одного лікаря та пацієнтів», – зазначив Гебреїсус.

Він додав, що внаслідок нападу також було поранено 89 осіб, серед яких вісім медичних працівників, а також у лікарні пошкоджені відділення невідкладної допомоги, педіатричне та пологове.

Відмічається, що наразі навчальна лікарня Аль-Дейн не працює, що призвело до критичного переривання надання основних медичних послуг.

«В результаті цієї трагедії загальна кількість смертей, пов’язаних з нападами на медичні установи під час війни в Судані, перевищила 2000. За майже трирічний конфлікт ВООЗ підтвердила, що 2036 осіб загинули в результаті 213 нападів на медичні установи», – наголошує гендиректор ВООЗ.

Гебреїсус підкреслив, що ВООЗ підтримує місцевих партнерів у сфері охорони здоров'я, щоб допомогти заповнити термінові прогалини шляхом розширення потужностей інших медичних закладів.

