Максим Бурич
Удар по лікарні в Судані забрав життя понад 60 людей, серед загиблих – 13 дітей
ВООЗ підтвердила черговий напад на медичні установи в Судані
Наразі навчальна лікарня Аль-Дейн не працює

У суботу, 21 березня 2026 року, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтвердила черговий жахливий напад на цивільну інфраструктуру в Судані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса.

«ВООЗ підтвердила черговий напад на медичні установи в Судані. Цього разу була атакована навчальна лікарня Аль-Дейн у столиці Східного Дарфура, Аль-Дейн, в результаті чого загинуло щонайменше 64 особи, включаючи 13 дітей, двох медсестер, одного лікаря та пацієнтів», – зазначив Гебреїсус.

Він додав, що внаслідок нападу також було поранено 89 осіб, серед яких вісім медичних працівників, а також у лікарні пошкоджені відділення невідкладної допомоги, педіатричне та пологове.

Відмічається, що наразі навчальна лікарня Аль-Дейн не працює, що призвело до критичного переривання надання основних медичних послуг.

«В результаті цієї трагедії загальна кількість смертей, пов’язаних з нападами на медичні установи під час війни в Судані, перевищила 2000. За майже трирічний конфлікт ВООЗ підтвердила, що 2036 осіб загинули в результаті 213 нападів на медичні установи», – наголошує гендиректор ВООЗ.

Гебреїсус підкреслив, що ВООЗ підтримує місцевих партнерів у сфері охорони здоров'я, щоб допомогти заповнити термінові прогалини шляхом розширення потужностей інших медичних закладів.

Нагадаємо, понад 1,3 млн доларів щохвилини – саме стільки, за підрахунками NYT, коштують перші дні війни США з Іраном.

«Давайте на хвилинку замислимося над величезними сумами, які ми вливаємо у війну з Іраном», – пише Крістоф.

За його словами, Пентагон уже запросив 200 млрд доларів, але це лише початок. Реальна ціна, вважає автор, значно вища, адже основні витрати з’являться пізніше, зокрема через довічні виплати військовим.

