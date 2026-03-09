Енергетична криза: Орбан шукає винних у Києві та просить послаблення для Путіна

Віктор Орбан звинуватив Україну у зростанні цін на нафту в країні

Орбан звинуватив Україну в енергетичній кризі та попросив скасувати деякі санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не заспокоюється і знову звинувачує Україну. Цього разу – у зростанні цін на нафту в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис угорського прем'єра у соціальній мережі.

Віктор Орбан виступив із різкою заявою, в якій поклав відповідальність за енергетичний колапс у регіоні на Київ. Також він закликав Європейський Союз негайно скасувати частину санкцій проти Росії, аргументуючи це «рятуванням європейської економіки».

«Вибух нафти. Ось до чого призвела українська нафтова блокада та ситуація на Близькому Сході», – написав Віктор Орбан.

Очільник угорського уряду заявив про зростання цін на пальне в Угорщині. За його словами, причинами цього є не лише війна на Близькому Сході, а й «блокада» поставок російської нафти через територію України нафтопроводом «Дружба».

У зв’язку з цим він скликав надзвичайне засідання уряду, на якому йтиметься про ситуацію в енергетиці.

Крім того, прем’єр ініціював листа до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із закликом призупинити деякі санкції проти РФ.

«У всій Європі ми повинні переглянути та призупинити всі санкції, накладені на російські енергоносії. Я ініціював це в листі до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн», – заявив Орбан.

«Главком» також писав, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто озвучив дивні підозри щодо транспортування українськими інкасаторами через територію цієї країни готівкових коштів у доларах та євро. При цьому він знову не назвав вагомих причин для нахабного викрадення двох інкасаторських машин «Ощадбанку». Він укотре заявив про свої підозри щодо міфічної «української військової мафії».