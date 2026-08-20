Удар по Києву, блекаут в окупованому Криму: головне за ніч 20 серпня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 20 серпня 2026 року

Цієї ночі Росія вдарила ракетами по Києву та області, в окупованому Криму після атаки БпЛА стався блекаут, США створили судноплавний коридор в Ормузькій протоці для експорту нафти.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 20 серпня.

Атака на Київ

Наслідки ворожої атаки у Києві фото: ДСНС Києва

Унаслідок ворожої атаки руйнувань і пошкоджень зазнали кілька районів Києва. У Соломʼянському районі зафіксовано пошкодження п'ятиповерхового та дев'ятиповерхового житлових будинків із руйнуванням верхніх поверхів і загорянням, а за іншою адресою у будинку виявилися заблокованими люди.

Окрім того, в цьому ж районі пошкоджень зазнало приміщення дитячої лікарні, де вибило вікна та зайнялися автівки на території, а також надійшла інформація про людей, заблокованих в укритті. У Святошинському та Дарницькому районах зафіксовано влучання в нежитлову забудову, зокрема горіли складські та нежитлові приміщення.

Удар по Київщині

Росія атакувала цієї ночі Київ та область ракетами фото з відкритих джерел

У Броварській громаді внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в об'єкт промислової інфраструктури. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Внаслідок удару загинула одна людина, ще двоє осіб отримали поранення. Одному з постраждалих медики надали допомогу на місці події, від госпіталізації він відмовився. Іншого пораненого чоловіка 1966 року народження у важкому стані доставлено до лікарні.

Блекаут в окупованому Криму

В окупованому Криму зникло світло фото з відкритих джерел

В окупованому Криму зафіксовано масштабне знеструмлення внаслідок атаки безпілотників. Як повідомляють місцеві мешканці, повне відключення електроенергії сталося в Керчі, Феодосії, Сімферополі та Севастополі, а також світло зникло в Саках.

Перед знеструмленням у Феодосії було чути проліт трьох дронів, хаотичну стрілянину мобільних вогневих груп та три вибухи в районі електропідстанції «Кафа».

США створили судноплавний коридор в Ормузькій протоці

Американський чиновник заявив, що США контролюють південну частину Ормузької протоки вже два місяці фото: AP

Американські військові створили судноплавний коридор в Ормузькій протоці, забезпечивши транспортування близько 10 млн барелів нафти на день, що становить приблизно половину довоєнного обсягу. Про це повідомляє Axios із посиланням на посадовців США.

За даними видання, операція під керівництвом американських сил триває вже кілька тижнів і дозволяє пом'якшити наслідки війни, що призвела до стрибка світових цін на сиру нафту.

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