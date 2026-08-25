Атака на український Ан-124 в Лейпцигу: слідчі виявили ще один дрон, ймовірно повʼязаний з інцидентом

Ще один дрон виявили в районі громади Кабельскеталь

Німецька поліція та розвідка натрапили на нові докази підготовки масштабного теракту в Саксонії

Правоохоронні органи Німеччини виявили нові деталі щодо спроби диверсії на території аеропорту Лейпциг/Галле. За даними розслідування, для атаки на український транспортний літак планувалося використати більше безпілотників із вибухівкою, ніж вважалося раніше, повідомляє «Главком» з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Під час проведення слідчих дій у районі громади Кабельскеталь слідчі виявили додатковий безпілотний літальний апарат та бойовий заряд. Це свідчить про підготовку ретельно спланованого теракту проти українського авіалайнера, який перебував на стоянці летовища на початку серпня.

«За даними слідства, обидва дрони були споряджені однаковою вибуховою речовиною. Усі докази свідчать про те, що це була спланована та скоординована атака на один із найважливіших логістичних вузлів Німеччини. У той час як Генеральна прокурора у Карлсруе розпочала розслідування за підозрою у підготовці тяжкого акту насильства, що загрожує державі, у колах безпеки все більше зміцнюється припущення, що за цими диверсіями можуть стояти російські спецслужби», – йдеться у повідомленні.

Розслідування триває. Наразі слідчі аналізують залишки другого безпілотника, щоб отримати більше інформації про його походження та шлях прямування.

Нагадаємо, 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 «Руслан» виявили підозрілий предмет. Пізніше з'ясувалося, що це був дрон. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.

Згодом стало відомо, що безпілотник атакував найбільш вразливу частину крила українського Ан-124. Німецькі медіа також повідомляли, що літак нібито перевозив боєприпаси. Авіакомпанія «Антонов» одразу спростувала цю інформацію.

Під час подальшого розслідування слідчі знайшли перші докази можливого російського сліду. Тепер, за даними Spiegel, після аналізу всіх деталей справи саме причетність Росії стала головною версією німецьких служб безпеки.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт допустив «сценарій гібридної атаки». Фактично йдеться про можливість таємної операції, організованої іншою державою. При цьому глава МВС також утримався від прямого звинувачення Росії.