Головна Світ Політика
search button user button menu button

Атака на український Ан-124 в Лейпцигу: слідчі виявили ще один дрон, ймовірно повʼязаний з інцидентом

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
google social img telegram social img facebook social img
Атака на український Ан-124 в Лейпцигу: слідчі виявили ще один дрон, ймовірно повʼязаний з інцидентом
Ще один дрон виявили в районі громади Кабельскеталь
Фото: Süddeutsche Zeitung

Німецька поліція та розвідка натрапили на нові докази підготовки масштабного теракту в Саксонії

Правоохоронні органи Німеччини виявили нові деталі щодо спроби диверсії на території аеропорту Лейпциг/Галле. За даними розслідування, для атаки на український транспортний літак планувалося використати більше безпілотників із вибухівкою, ніж вважалося раніше, повідомляє «Главком» з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Під час проведення слідчих дій у районі громади Кабельскеталь слідчі виявили додатковий безпілотний літальний апарат та бойовий заряд. Це свідчить про підготовку ретельно спланованого теракту проти українського авіалайнера, який перебував на стоянці летовища на початку серпня.

«За даними слідства, обидва дрони були споряджені однаковою вибуховою речовиною. Усі докази свідчать про те, що це була спланована та скоординована атака на один із найважливіших логістичних вузлів Німеччини. У той час як Генеральна прокурора у Карлсруе розпочала розслідування за підозрою у підготовці тяжкого акту насильства, що загрожує державі, у колах безпеки все більше зміцнюється припущення, що за цими диверсіями можуть стояти російські спецслужби», – йдеться у повідомленні.

Розслідування триває. Наразі слідчі аналізують залишки другого безпілотника, щоб отримати більше інформації про його походження та шлях прямування.

Нагадаємо, 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 «Руслан» виявили підозрілий предмет. Пізніше з'ясувалося, що це був дрон. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.

Згодом стало відомо, що безпілотник атакував найбільш вразливу частину крила українського Ан-124. Німецькі медіа також повідомляли, що літак нібито перевозив боєприпаси. Авіакомпанія «Антонов» одразу спростувала цю інформацію.

Під час подальшого розслідування слідчі знайшли перші докази можливого російського сліду. Тепер, за даними Spiegel, після аналізу всіх деталей справи саме причетність Росії стала головною версією німецьких служб безпеки.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт допустив «сценарій гібридної атаки». Фактично йдеться про можливість таємної операції, організованої іншою державою. При цьому глава МВС також утримався від прямого звинувачення Росії.

Читайте також:

Теги: дрон літак Україна Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поїздка Путіна на Курили показала головну проблему майбутнього миру
У Кремля з'явиться стимул зупинити війну лише за однієї умови
15 серпня, 18:38
Румунський винищувач F-16
Румунський винищувач вдруге за тиждень збив дрон поблизу України
25 липня, 14:08
Вікторія Москаленко розповіла про реалії життя у Німеччині
Емігрантка назвала недоліки та переваги життя у Німеччині
1 серпня, 15:03
Росія застосувала «Бандеролі» для удару по Харкову
Росія атакувала Харків дронами-ракетами «Бандероль»: є постраждалі
5 серпня, 11:32
Щоб допомогти фермерам пережити кризу, Україна минулого тижня звернулася до Єврокомісії з проханням про грант у 220 мільйонів євро
Експорт зерна з України впав до третини – ЗМІ
17 серпня, 01:11
Взаємні атаки України та Росії загрожують перекрити морський експорт зерна з двох найбільших світових постачальників
Світові ціни на пшеницю підскочили через удари по чорноморських портах – Financial Times
20 серпня, 00:27
Велика Британія одна із найсильніших союзників України з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році
Велика Британія підтримає виробництво далекобійних ракет в Україні – Reuters
Вчора, 05:26
Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї поставив Україні умову після удару по іранському судну
Іран зажадав від України компенсації за удар по судну
10 серпня, 21:25
Парламент Канади підсвітили синім і жовтим на знак підтримки України
Канада підсвітила будівлю парламенту синьо-жовтими кольорами (фото)
Вчора, 07:30

Політика

Атака на український Ан-124 в Лейпцигу: слідчі виявили ще один дрон, ймовірно повʼязаний з інцидентом
Атака на український Ан-124 в Лейпцигу: слідчі виявили ще один дрон, ймовірно повʼязаний з інцидентом
Трамп звернувся до Зеленського з нагоди Дня Незалежності
Трамп звернувся до Зеленського з нагоди Дня Незалежності
Санду запросила Зеленського до Кишинева на День незалежності Молдови
Санду запросила Зеленського до Кишинева на День незалежності Молдови
Румунія піднімала винищувачі через повітряну ціль біля кордону
Румунія піднімала винищувачі через повітряну ціль біля кордону
Україна запропонувала Радбезу ООН план припинення війни
Україна запропонувала Радбезу ООН план припинення війни
Європейські лідери знайшли спосіб отримати ракети Patriot для України
Європейські лідери знайшли спосіб отримати ракети Patriot для України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
65K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
59K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Новини

Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Сьогодні, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
Вчора, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
Вчора, 09:11
В Україні до 30°, спека не відступає: погода на 24 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
День Незалежності України 2026: історія свята, привітання та листівки
Вчора, 05:55

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua