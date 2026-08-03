Посли України в Чехії і Польщі стануть заступниками Сибіги
Обидва посадовці мають багаторічний досвід роботи в дипломатичній сфері та системі МЗС
Посол України в Чехії Василь Зварич та посол України в Польщі Василь Боднар перейдуть на роботу в міністерство закордонних справ, вони стануть заступниками міністра. Про це сьогодні, 3 серпня, на нараді послів повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує «Главком».
Міністерство закордонних справ залишилося без міністра в результаті оновлення уряду, яке провели у липні. Очільником МЗС лишається Андрій Сибіга.
Зауважимо, що заступників міністрів призначає уряд.
Обидва посадовці мають багаторічний досвід роботи в дипломатичній сфері та системі МЗС.
Що відомо про Василя Боднара
Василь Боднар народився 20 вересня 1976 року на Тернопільщині. Закінчив факультет міжнародних відносин та юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка.
У дипломатії – з 1998 року. Пройшов шлях від аташе до дипломата високого рангу:
Працював у посольствах України в Росії, Польщі та Туреччині, очолював Генеральне консульство в Стамбулі.
- У 2017–2021 роках обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України.
- З жовтня 2021 по листопад 2024 року був Послом України в Туреччині.
- З листопада 2024 року очолював Посольство України в Республіці Польща.
- Володіє англійською та польською мовами. Одружений, виховує трьох дітей.
Що відомо про Василя Зварича
Василь Зварич народився 27 січня 1977 року на Львівщині. У 1999 році з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка.
У системі МЗС працює з 1999 року:
- Обймав дипломатичні посади в посольствах України в Туреччині, США та Польщі.
- Очолював Управління політичного аналізу та був заступником директора Департаменту політики і комунікацій МЗС.
- У 2022–2024 роках працював Послом України в Республіці Польща.
- З червня 2024 року очолював Посольство України в Чеській Республіці.
Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.
Володіє англійською, польською та чеською мовами. Одружений, виховує трьох дітей.
Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, українські дипломати розпочали щорічну Нараду послів–2026 із відвідання місця російського удару на Лук’янівці та вшанування пам’яті полеглих захисників на Майдані Незалежності.
До слова, Посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив, що нарада українських послів розпочалася з поїздки на Чернігівщину, після чого її робота продовжилася у Києві. Серед головних пріоритетів дипломатів він назвав роботу над встановленням миру та посиленням міжнародного лідерства України.
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