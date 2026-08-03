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Посли України в Чехії і Польщі стануть заступниками Сибіги

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Посли України в Чехії і Польщі стануть заступниками Сибіги
Посли Василь Боднар і Василь Зварич (зліва направо) призначені заступниками міністра закордонних справ

Обидва посадовці мають багаторічний досвід роботи в дипломатичній сфері та системі МЗС

Посол України в Чехії Василь Зварич та посол України в Польщі Василь Боднар перейдуть на роботу в міністерство закордонних справ, вони стануть заступниками міністра. Про це сьогодні, 3 серпня, на нараді послів повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує «Главком».

Міністерство закордонних справ залишилося без міністра в результаті оновлення уряду, яке провели у липні. Очільником МЗС лишається Андрій Сибіга.

Зауважимо, що заступників міністрів призначає уряд.  

Обидва посадовці мають багаторічний досвід роботи в дипломатичній сфері та системі МЗС.  

Що відомо про Василя Боднара

Василь Боднар очолював дипломатичну місію України в Польщі
Василь Боднар очолював дипломатичну місію України в Польщі
фото: Vasyl Bodnar/Facebook

Василь Боднар народився 20 вересня 1976 року на Тернопільщині. Закінчив факультет міжнародних відносин та юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка.

У дипломатії – з 1998 року. Пройшов шлях від аташе до дипломата високого рангу:

Працював у посольствах України в Росії, Польщі та Туреччині, очолював Генеральне консульство в Стамбулі.

  • У 2017–2021 роках обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України.
  • З жовтня 2021 по листопад 2024 року був Послом України в Туреччині.
  • З листопада 2024 року очолював Посольство України в Республіці Польща.
  • Володіє англійською та польською мовами. Одружений, виховує трьох дітей.     

Що відомо про Василя Зварича

Василь Зварич очолював дипломатичну місію України у Чехії
Василь Зварич очолював дипломатичну місію України у Чехії
фото: Василь Зварич/Facebook

Василь Зварич народився 27 січня 1977 року на Львівщині. У 1999 році з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка.

У системі МЗС працює з 1999 року:

  • Обймав дипломатичні посади в посольствах України в Туреччині, США та Польщі.
  • Очолював Управління політичного аналізу та був заступником директора Департаменту політики і комунікацій МЗС.
  • У 2022–2024 роках працював Послом України в Республіці Польща.
  • З червня 2024 року очолював Посольство України в Чеській Республіці.

Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

Володіє англійською, польською та чеською мовами. Одружений, виховує трьох дітей. 

Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, українські дипломати розпочали щорічну Нараду послів–2026 із відвідання місця російського удару на Лук’янівці та вшанування пам’яті полеглих захисників на Майдані Незалежності. 

До слова, Посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив, що нарада українських послів розпочалася з поїздки на Чернігівщину, після чого її робота продовжилася у Києві. Серед головних пріоритетів дипломатів він назвав роботу над встановленням миру та посиленням міжнародного лідерства України.

Теги: МЗС Василь Боднар Україна Василь Зварич кадрові зміни

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