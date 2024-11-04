Західні союзники збільшили постачання зброї Україні, зокрема артилерії – Зеленський

Зеленський провів наради з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським, міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу Анатолієм Баргилевичем

Президент доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення на українські дрони для потреб оборонних операцій

Західні союзники відповідно до пакетів військової допомоги збільшили постачання зброї Україні, зокрема це стосується артилерії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з військовим керівництвом.

«Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту – фіксуємо збільшення постачання, згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії», – написав глава держави.

Зеленський провів наради з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським, міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу Анатолієм Баргилевичем.

Вони детально обговорили ситуацію на фронті, зокрема на Покровському, Курахівському, Торецькому та Куп'янському напрямках. Також президент заслухав окрему доповідь про Курську операцію.

Зеленський також додав, що Умєров доповів про постачання безпілотників українського виробництва для Збройних Сил. Він зазначив, що затверджені плани постачання від виробників виконуються.

Президент доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення на українські дрони для потреб оборонних операцій.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України відновили положення у селі Дружба на Донеччині. Про це повідомили аналітики порталу DeepState.

Також стало відомо, що перші північнокорейські солдати, що прибули до Курської області РФ, вже потрапили під обстріл Сил оборони України.

До слова, частина посадовців Офісу президента вважають, що Володимир Зеленський зможе схилити Дональда Трампа на свій бік, якщо той вдруге стане президентом США.