Ірландія в оригінальний спосіб вирішила проблему із житлом для біженців

Влада Ірландії надала у користування біженцям маєток під назвою Inchmore House

Ірландія продовжує знаходити варіанти розміщення біженців попри брак житла у країні. Зокрема надала для потреб біженців маєток 19 століття, пише offalyexpress.ie.

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Йдеться про будинок на 58 спалень у графстві Оффалі. Місцеві жителі містечка Клара в Ірландії днями протестували проти заселення у історичний будинок Inchmore House біженців. Після мітингу Департамент інтеграції випустив пояснення, що в колишньому маєтку розмістять біженців з України.

Як пише видання, маєток має понад 50 кімнат різного розміру. При проживанні є можливість готувати їжу самостійно. До послуг українців повністю обладнана кухня/їдальня з окремими зонами відпочинку, включаючи зону вітальні, зону з телевізором, дитячу ігрову зону, кімнати для читання. У ванних кімнатах є душ та туалет. Також є три санвузли, облаштовані для людей з інвалідністю.

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У будинку щодня буде перебувати менеджер, щоб допомагати мешканцям із повсякденними запитами. За потреби на місці буде персонал з прибирання та обслуговування. На перший час у закладі буде штатна охорона. Згодом присутність охорони буде зменшена.

Як пояснили місцевим жителям, українці, яких поселять в історичній будівлі, оформлені через Український транзитний хаб у Сіті Вест у Дубліні, де вони отримали статус тимчасового захисту. Вони отримали номер PPS від Департаменту соціального захисту та зареєструвалися в Департаменті юстиції.

«Якщо заявники на тимчасовий захист отримають медичні картки та номери PPS після прибуття в Citywest, вони мають право шукати роботу, і багато людей це зробили, і роблять позитивний внесок у місцеву та національну економіку, особливо в областях, де є дефіцит робочих рук», – зазначили у відомстві.

Місцеві служби будуть задіяні, щоб гарантувати українцям доступ до послуг з охорони здоров’я, освіти, транспорту.

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Раніше повідомлялося, що цього Різдва багато біженців в Ірландії житимуть у холодних наметах через брак житлаю. Водночас біженці у Ірландії, які не можуть отримати житло, отримуватимуть у 2024 році щотижневу виплату у розмірі €75 відповідно до плану, наданого Кабінетом міністрів країни.