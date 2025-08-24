Зеленський одягнув на День Незалежності особливу вишиванку: скільки вона коштує

На сорочці вишито символи сили та мужності – хрести, мечі, булави, дубове листя, стилізований герб України

У Києві відбулися урочистості до Дня Незалежності України. На Софіївській площі президент Володимир Зеленський виступив із промовою та вручив державні нагороди. Він обрав для цього особливий образ – чорну вишиванку. Що відомо про вишиванку глави держави та скільки вона коштує, розповідає «Главком».

Так, президент був одягнений у сорочку з натурального льону з колекції Vidsich від українського бренду Etnodim. Орнамент виконано світлими бавовняними нитками у техніці гладі.

На сорочці вишито символи сили та мужності – хрести, мечі, булави, дубове листя, стилізований герб України.

Модель має комір-стійку, оздоблені рукави та манжети, застібку на кнопку спереду і кокетку на спині.

Вартість такої вишиванки на сайті бренду складає 4 800 гривень.

Президент уже з’являвся на публіці у цій сорочці. Зокрема, одягав її на День вишиванки 2024 року.

