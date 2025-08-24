Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Зеленський одягнув на День Незалежності особливу вишиванку: скільки вона коштує

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Президент уже з’являвся на публіці у цій сорочці
фото: Офіс президента

На сорочці вишито символи сили та мужності – хрести, мечі, булави, дубове листя, стилізований герб України

У Києві відбулися урочистості до Дня Незалежності України. На Софіївській площі президент Володимир Зеленський виступив із промовою та вручив державні нагороди. Він обрав для цього особливий образ – чорну вишиванку. Що відомо про вишиванку глави держави та скільки вона коштує, розповідає «Главком».

Так, президент був одягнений у сорочку з натурального льону з колекції Vidsich від українського бренду Etnodim. Орнамент виконано світлими бавовняними нитками у техніці гладі.

Зеленський одягнув на День Незалежності особливу вишиванку: скільки вона коштує фото 1

На сорочці вишито символи сили та мужності – хрести, мечі, булави, дубове листя, стилізований герб України.

Модель має комір-стійку, оздоблені рукави та манжети, застібку на кнопку спереду і кокетку на спині.

Зеленський одягнув на День Незалежності особливу вишиванку: скільки вона коштує фото 2

Вартість такої вишиванки на сайті бренду складає 4 800 гривень.

Президент уже з’являвся на публіці у цій сорочці. Зокрема, одягав її на День вишиванки 2024 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Звертаючись до громадян, підкреслив, що головною метою сьогоднішнього покоління є створення майбутнього, у якому Україна буде захищеною.

Читайте також:

Теги: День Незалежності Володимир Зеленський президент вишиванка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Європейської комісі Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александер Стубб
Чому до Білого дому запросили президента Фінляндії?
19 серпня, 09:01
Очікуваного результату у Вашингтоні не може бути
У Вашингтоні не буде миру: головні причини
18 серпня, 18:35
За словами президента, Сумщина залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога
На Покровському напрямку тривають важкі бої. Зеленський заслухав доповідь Сирського
26 липня, 12:54
Проблеми зі здоров'ям у Трампа уже не приховати
Трамп демонструє всі ознаки деменції – колонка The Hill
5 серпня, 10:38
На полях саміту G7 Зеленський провів зустріч Марком Карні. 17 червня 2025 року
«Кордони не можуть бути змінені силою». Прем'єр Канади про розмову з Зеленським
12 серпня, 01:57
Зеленський очікує досягнення миру
«Ставки високі». Зеленський повторив за Трампом, коментуючи очікування від зустрічі з Путіним
15 серпня, 16:26
Зеленський поставив свій підпис у гостьовій книзі Білого дому
Зеленський поставив свій підпис у гостьовій книзі: відео президента з Білого дому
19 серпня, 04:07
Крилата ракета FP-5 «Фламінго»
Зеленський назвав строки запуску масового виробництва ракети «Фламінго»
21 серпня, 10:10
Головною умовою Лавров назвав вирішення питання про легітимність
Кремль знайшов нову причину продовжити війну? Лавров назвав чергову умову мирної угоди
21 серпня, 14:35

Життя

Зеленський одягнув на День Незалежності особливу вишиванку: скільки вона коштує
Зеленський одягнув на День Незалежності особливу вишиванку: скільки вона коштує
Притула на руках із новонародженим сином привітав українців із Днем Незалежності
Притула на руках із новонародженим сином привітав українців із Днем Незалежності
У Франції відбувся чемпіонат з імітації вереску свині (відео)
У Франції відбувся чемпіонат з імітації вереску свині (відео)
Мандрівники розповіли про свій найгірший кулінарний досвід 
Мандрівники розповіли про свій найгірший кулінарний досвід 
Король Чарльз ІІІ відмовився від улюбленої літньої традиції Єлизавети II
Король Чарльз ІІІ відмовився від улюбленої літньої традиції Єлизавети II
Рятує куб. Відомий гуморист розповів, куди тікає під час повітряних тривог
Рятує куб. Відомий гуморист розповів, куди тікає під час повітряних тривог

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
58K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
6034
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
5945
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
3879
В Україні на День Незалежності випав сніг (відео)

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Сьогодні, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Сьогодні, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua