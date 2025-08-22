Уперше за 50 років Швеція побудує атомну станцію

Рішення про будівництво нових реакторів ще не прийняте

Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна вперше за 50 років побудує нову атомну електростанцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sweden Herald.

Крістерссон наголосив, що плани щодо атомної енергетики є довгостроковими, тому важливою є політична стабільність. «Тоді це вимагає від бізнес-спільноти політичної стабільності. Ми повністю відкриті до обговорення майбутніх рішень з іншими партіями», – сказав він.

Гендиректор шведської енергетичної компанії Vattenfall Анна Борг додала, що зацікавлена група бізнес-спільноти Industrikraft братиме активну участь у подальшому процесі, щоб «ми могли інвестувати разом». Видання пише, що рішення про будівництво нових реакторів ще не прийняте.

«Я можу стверджувати, що у Швеції буде побудована нова атомна електростанція, і у розумні терміни», – сказав лідер партії «Шведські демократи» Джиммі Акессон.

