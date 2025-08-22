Головна Світ Соціум
Уперше за 50 років Швеція побудує атомну станцію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уперше за 50 років Швеція побудує атомну станцію
Рішення про будівництво нових реакторів ще не прийняте
фото: пресслужба МАГАТЕ (ілюстративне)

Крістерссон наголосив, що плани щодо атомної енергетики є довгостроковими, тому важливою є політична стабільність

Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна вперше за 50 років побудує нову атомну електростанцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sweden Herald.

Крістерссон наголосив, що плани щодо атомної енергетики є довгостроковими, тому важливою є політична стабільність. «Тоді це вимагає від бізнес-спільноти політичної стабільності. Ми повністю відкриті до обговорення майбутніх рішень з іншими партіями», – сказав він.

Гендиректор шведської енергетичної компанії Vattenfall Анна Борг додала, що зацікавлена група бізнес-спільноти Industrikraft братиме активну участь у подальшому процесі, щоб «ми могли інвестувати разом». Видання пише, що рішення про будівництво нових реакторів ще не прийняте.

«Я можу стверджувати, що у Швеції буде побудована нова атомна електростанція, і у розумні терміни», – сказав лідер партії «Шведські демократи» Джиммі Акессон.

Раніше у Франції тимчасово зупинили роботу всіх енергоблоків атомної електростанції «Гравлін» через масову появу медуз у системі водопостачання. Увечері в неділю, 10 серпня, між 23:00 та опівніччю автоматично зупинилися блоки №2, №3 і №4, а вранці понеділка, 11 серпня, о 6:20 – ще й блок №6.

Теги: Швеція АЕС

