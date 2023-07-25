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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Загроза ядерної атаки збільшилась? Тривожні спостереження

glavcom.ua
Російський диктатор лякає світ ядерною війною
фото з відкритих джерел

Розвідка США фактично підтвердила, що частина російської тактичної ЯЗ перевезена до Біларусі

Змушений скорегувати свій прогноз щодо можливого використання недоіперією ядерної зброю – як проти України, так і проти інших країн.

Нагадаю – це мій особистий експертний рейтинг вірогідності. До 2014 року він тяжів до нуля, після анексії Криму і захоплення Донбасу дещо піднявся, але не суттєво – до 3%. Після повномасштабного вторгнення, зрозуміло, піднявся – до 10%, це щось подібне до небезпеки керування авто у нетверезому стані.

Зараз ця загроза, на моє переконання, зросла до 13%. Поясню, чому.

Розвідка США фактично підтвердила, що частина російської тактичної ЯЗ перевезена до Біларусі. При цьому контроль за нею зберігається у РФ.

Картопляний дуче Лукашенко відразу заволав, що Польща знову, вже вкотре, збирається напасти на його, Лукашенко, особистий город. Між іншим, дуже нагадує риторику Кремлю перед вторгненням в Україну. Тобто, ми це чули.

Але з’явився новий, доволі непередбачуваний фактор – вагнерівці у Біларусі.

Їх там планується до 20 тисяч. І вони вже навчають біларуських вояків воєнній справі, а також всім перевагам найманства – вбивай, ґвалтуй, грабуй, а тобі за це ще й гроші платять. Романтика! Тобто, вербують нових учасників ПВК.

Загін з 5 тисяч вагнерівців мало не взяв Москву. 20+ легко захоплять Мінськ і всю Біларусь. Насправді захоплять або імітаційно – окрема розмова, але важливо, що разом з ЯЗ, яка туди перевезена.

І виникне дивна ситуація: чемоданний фюрерок буде розповідати, що він вже не має до найманців жодного відношення і впливу. Лукашенко – теж саме, якщо буде мати змогу щось говорити. А Пригожін почне розповідати, що в нього є коди розблокування ЯЗ (давно купив про всяк випадок) і лякати Україну і НАТО ракетно-ядерним ударом. І показово може один удар кудись нанести...

Зрозуміло, що всі притомні люди будуть знати, що все це – спецоперація Кремля. Але світ буде сприймати по-іншому. Він і зараз бачить, що в нас якійсь незрозумілий конфлікт між РФ і Україною, а не спроба РФ зламати весь світовий порядок.

Мене можуть запитати: нащо такі складнощі, якщо орчі вуха Кремлю все одно стирчатимуть? Справа в тому, що Путін – чекіст, які колишніми не бувають. В нього чекістський склад мислення, йому обов’язково потрібно все легендувати, переводити стрілки, напускати туману. Він не може інакше.

На користь такого сценарію ще одна обставина. Пригожін налякав Путіна до неможливості, продемонстрував всім ницість і жалюгідність його влади. Таке не пробачається, а «кухар» досі живий. Це можливо виключно у варіанті, коли він потрібен Путіну для чогось, на що ніхто інший не здатен. А Пригожін – авантюрист, якій здатен на все.

Наостанок: те, що я зараз описав – не є обов’язковий варіантом розвитку подій. І певне підвищення ядерної загрози не є критичним. Не маю наміру когось лякати. Але не зважати на події, що розгортаються, було б непрофесійним з мого боку.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Білорусь росія війна ядерна зброя

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