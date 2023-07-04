Україна привітала США з Днем Незалежності (відео)

4 липня американці відзначають 247-й день народження своєї країни

У День незалежності США «Батьківщину-Мати» підсвітили кольорами українського та американського прапорів

4 липня, Сполучені Штати Америки, які стали надійним партнером України у війні проти РФ, святкують 247 річницю підписання Декларації Незалежності від Великої Британії

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З нагоди свята монумент «Батьківщина-Мати» у Києві підсвітили кольорами українського та американського прапорів.

Відео опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Раніше президент України Володимир Зеленський привітав Сполучені Штати Америки із Днем незалежності та наголосив, що для України честь мати таких союзників.

Зеленський наголосив, що лише сміливі здобувають незалежність, і лише найкращі з хоробрих здатні передавати свободу з покоління в покоління.

Президент підкреслив, що передаючи свою свободу наступним поколінням американці дають надію іншим народам, що вони теж стануть вільними, а їхня свобода теж стане дорогоцінною спадщиною для їхніх дітей та онуків.

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Нагадаємо, держсекретар США анонсував потужний пакет підтримки для України.

До слова, напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня, багато країн можуть пообіцяти допомогти Україні підвищити її оборонний потенціал. Про це заявив колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс