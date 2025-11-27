Головна Світ Політика
Axios: Міністра армії призначено спецпредставником США з ініціативи Венса

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Міністр армії США виявився давнім другом віцепрезидента Венса
фото: Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Віцепрезидент Джей Ді Венс та міністр армії Ден Дрісколл є давніми друзями та колишніми однокурсниками в Єльському університеті

Міністр армії США Ден Дрісколл був призначений спеціальним представником Сполучених Штатів для просування мирного плану, спрямованого на припинення російсько-української війни. Про це повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників, передає «Главком».

Рішення про залучення Дрісколла, який уже планував поїздку в Україну для обговорення питань озброєння, промисловості та стратегії, належало віцепрезиденту Джею Ді Венсу. У публікації зазначається, що Венс і Дрісколл є давніми друзями та колишніми однокурсниками в Єльському університеті.

Журналісти підкреслюють, що ця нетипова роль у переговорному процесі вивела на перший план неофіційну інформацію про те, що Дрісколл є впливовою фігурою в адміністрації Трампа.

Саме Дрісколл був тим, хто офіційно представив 28-пунктний мирний план президенту Зеленському. Згодом він приєднався до американської делегації в Женеві, а також вилетів до Абу-Дабі для зустрічі з російською стороною. У вівторок президент Трамп оголосив, що відправляє Стіва Віткоффа до Москви, а Дрісколлу доручає керувати наступним етапом переговорів із Києвом.

Медіа зазначають, що зростанню «зірки» Дрісколла сприяє довіра Білого дому, його готовність співпрацювати з неконсервативними медіа (чого уникає Пентагон), а також часті поїздки по військових об’єктах США та світу.

Як відомо, під час зустрічі з українськими чиновниками в Києві минулого тижня міністр армії США Ден Дрісколл висловив песимістичну оцінку ситуації в Україні. 

Дрісколл повідомив своїм колегам, що їхні війська опинилися в скрутному становищі на полі бою і незабаром зазнають поразки від російських сил. За словами міністра, росіяни нарощують масштаби і темпи своїх повітряних атак і мають можливість вести бойові дії необмежений час.

До слова, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що цього тижня міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл прибуде до Києва.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди. 

