У більшості областей 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У більшості областей 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Наразі графіки відключень світла не діють

У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Зазначається, що причиною посилення обмежень є наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Як відомо, уночі 9 грудня ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Як наслідок – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Теги: відключення відключення світла Укренерго електроенергія

