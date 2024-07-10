В Андах знайдено тіло альпініста, зниклого понад 20 років тому

Тіло Вільяма Стампфла виявлене в регіоні Анкаш біля табору на висоті 5200 метрів над рівнем моря

В Андах поліція знайшла добре збережене тіло американського альпініста. 22 роки тому його поховала лавина, коли він намагався піднятися на одну з найвищих тутешніх вершин. Про це повідомляє The Guardian.

Тіло Вільяма Стампфла було знайдене в регіоні Анкаш біля табору на висоті 5200 метрів над рівнем моря. Чоловік віком 58 років намагався піднятися на 6768-метрову гору Уаскаран.

Завдяки льоду й морозу тіло та одяг Стемпфла збереглися. Упізнали його за водійським посвідченням, яке альпініст мав при собі.

Як пише видання, щороку сотні альпіністів відвідують гору з місцевими гідами, і їм потрібно близько тижня, щоб піднятися на вершину.

Стампфл, самозайнятий інженер-будівельник, який народився в Австрії, разом із друзями Метью Річардсоном і Стівом Ерскіном спробували зійти на вершину у 2002 році. Тіло Ерскіна було знайдено незабаром після сходження лавини, а тіло Річардсона шукають і досі. Вихідними Стампфла спустили з гори та помістили в морг у місті Уараз.

Оскільки глобальне потепління призводить до танення та відступу льодовиків по всьому світу, влада дедалі частіше повідомляє про виявлення людських останків. Тіла загиблих альпіністів знаходять після того, як сніг і лід тануть і відступають все далі до вершин гір. Льодовикова маса в перуанських Андах зменшується вже близько 10 років.

Нагадаємо, що альпіністка Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка за добу піднялася на два восьмитисячники, гори Еверест і Лхоцзе.