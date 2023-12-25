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США «анексували» морський шельф в Арктиці. Росія істерично відреагувала

Діана Гасюк
glavcom.ua
США «анексували» морський шельф в Арктиці. Росія істерично відреагувала
фото з відкритих джерел

За рахунок розширення шельфу США хочуть отримати доступ до мінералів, необхідних для проєктів відновлюваної енергії 

Сполучені Штати оголосили зоною свого контролю великі території морського шельфу в Арктиці, на які претендує також Росія. У Москві пообіцяли «реагувати жорстко». 

Як повідомляє Державний департамент США, йдеться про акваторії Арктики та Берингового моря загальною площею близько 1 млн км2, що майже вдвічі більше, наприклад, площі України. Формальною підставою для розширення зони контролю є міжнародні правила, що дозволяють державам поширювати правовий режим виключної економічної зони на прилеглий до неї континентальний шельф.

За даними Bloomberg, за рахунок розширення шельфу США хочуть отримати доступ до мінералів, необхідних для проєктів відновлюваної енергії та виробництва акумуляторів електромобілів, а також до родовищ нафти та газу. При цьому в коментарі агентству Держдеп заявив, що рішення «зачіпає географію, а не ресурси».

США «анексували» морський шельф в Арктиці. Росія істерично відреагувала фото 1

Континентальний шельф США містить 50 твердих мінералів, включаючи літій та телур, а також 16 рідкісноземельних елементів, стверджує професор Військово-морського коледжу США Джеймс Фарба. Крім того, за оцінками геологічної служби США, за Полярним колом знаходиться близько 90 млрд барелів нерозвіданої нафти та 43 трлн кубометрів газу. Однак ці дані містять лише результати дослідження суші, а потенціал шельфу поки що не досліджений.

Відповідно до міжнародного законодавства, країни мають економічні права на природні ресурси на морському дні та під ним залежно від меж їх континентальних шельфів. Рішення щодо належності території визначає комісія Організації об'єднаних націй. Держдеп зазначив, що розширення відбулося з дотриманням Конвенції ООН із морського права від 1982 року, яку США так і не ратифікували. Згідно з документом, країни можуть претендувати на ділянки морського дна на відстані до 370 км від їхнього берега.

Влада Російської Федерації уже відреагувала на рішення США. Перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що РФ також претендує на цю частину шельфу і готова відстоювати свої інтереси.

«Росія повинна реагувати досить жорстко. Тому що всі країни, які мають відношення до регіону Арктики, повинні мати рівні права. Ми їм (США – ред.) і так свого часу (в 1990-му році) поступилися, завдяки бездумному рішенню Шеварнадзе (Едуард Шеварнадзе, міністр закордоних справ СРСР з 1985 по 1990 роки. – ред.), великий шельф. Апетит приходить під час їжі. Байдуже, на що вони претендують. У Росії точно такі ж права, як і в американців, якщо не більше», – сказав Джабаров.

Нагадаємо, у 2015 році Росія подала заявку на розширення своєї континентальної шельфової зони в Арктиці на 1,2 мільйона квадратних кілометрів. Ця територія у Північному Льодовитому океані охоплює хребет Ломоносова, улоговину Підводників, підняття Менделєєва та південний край хребта Гаккеля. За оцінками, у цій області може міститися до 5 мільярдів тонн вуглеводнів. Президент Володимир Путін вважає освоєння Арктики безсумнівним пріоритетом, враховуючи значні економічні можливості, які приховує цей регіон.

Теги: США правила Москва президент путін росія

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