В Індії реклама із транс-моделлю у головній ролі стала популярною: соцмережі «вибухнули»

Рекламна кампанія мережі Starbucks зображує батька, який налагоджує напружені стосунки зі своєю дочкою-трансгендеркою

Нова рекламна кампанія Starbucks India за участю транс-моделі викликала ажіотаж серед користувачів соціальних мереж у всьому світі. Двохвилинна реклама під назвою «#ItStartsWithYourName» зображує сімейну зустріч у кав'ярні, щоб примирити напружені стосунки батька з його донькою-трансгендеркою.

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Після короткої напруги чоловік демонструє свою згоду зі своєю донькою, замовляючи каву для всіх під її новим іменем «Арпіта».

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«Для мене ти все ще моя дитина, – говорить чоловік у рекламі. – До твого імені додано лише літеру».

Відео було переглянуто мільйони разів з моменту його публікації минулого тижня, і реакція була різною: від похвали до різкого заперечення. Багато вихідців з Південної Азії сказали, що ця ідея їм дуже імпонує і є важливим кроком вперед для молодих індійців у ЛГБТК-спільноті, адже Індія є країною із міцними консервативними поглядами.

Але багато користувачів мережі в США та Індії критикували Starbucks за те, що компанія використала чутливу тему для рекламної кампанії, навіть закликаючи до бойкоту. У такій рекламі користувачі вбачають лише можливість для компанії розширити свій вплив на іншому континенті, а не справжнє опікування положенням транс-персон в країні.

Представник Starbucks заявив, що, незважаючи на негативну реакцію, компанія продовжуватиме підтримувати транс-спільноту.

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«У Starbucks ми однозначно підтримуємо спільноту LGBTQIA2. Наша кампанія в Індії, #ItStartsWithYourName, показує, як Starbucks прагне зробити так, щоб люди з будь-яким походженням та ідентичністю почувалися комфортно. Ми продовжуватимемо використовувати свій голос», – заявив представник Starbucks.

Нагадаємо, що нещодавно французький модний дім Louis Vuitton представив рекламу нової колекції жіночого одягу та вскочив у гучний скандал: бренд використав для рекламної кампанії білий, синій та червоний кольори, доповнивши їх літерою V. Банкова різко відреагувала на модну колекцію.