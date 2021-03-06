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    В Ірані затримали чоловіка, який намагався викрасти літак з пасажирам

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    Викрадача затримали після екстреної посадки в місті Ісфахан - В Ірані затримали чоловіка, який намагався викрасти літак з пасажирам
    Викрадача затримали після екстреної посадки в місті Ісфахан

    Зловмисник збирався посадити літак в аеропорту одного з арабських держав на півдні Перської затоки

    В Ірані невідомий чоловік намагався викрасти літак авіакомпанії Iran Air, який виконував рейс за маршрутом Ахваз-Мешхед.

    Про це повідомляє іранське інформагентство Tasnim.

    Співробітники Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) повідомили, що змогли запобігти викраденню та затримати чоловіка після екстреної посадки в місті Ісфахан.

    «За попередніми даними, зловмисник збирався посадити літак в аеропорту одного з арабських держав на півдні Перської затоки», – заявили у КВІР.

    В результаті події ніхто з пасажирів не постраждав. Всі вони вилетіли іншим рейсом у Мешхед ввечері.

    До слова, Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака МАУ.

    Як відомо, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

    Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

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    Теги: Іран літак викрадення авіаперевезення
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