В Ірані затримали чоловіка, який намагався викрасти літак з пасажирам

Викрадача затримали після екстреної посадки в місті Ісфахан

Зловмисник збирався посадити літак в аеропорту одного з арабських держав на півдні Перської затоки

В Ірані невідомий чоловік намагався викрасти літак авіакомпанії Iran Air, який виконував рейс за маршрутом Ахваз-Мешхед.

Про це повідомляє іранське інформагентство Tasnim.

Співробітники Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) повідомили, що змогли запобігти викраденню та затримати чоловіка після екстреної посадки в місті Ісфахан.

«За попередніми даними, зловмисник збирався посадити літак в аеропорту одного з арабських держав на півдні Перської затоки», – заявили у КВІР.

В результаті події ніхто з пасажирів не постраждав. Всі вони вилетіли іншим рейсом у Мешхед ввечері.

До слова, Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака МАУ.

Як відомо, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.