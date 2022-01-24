В Іспанії молодь отримає гроші, щоб з'їхати від батьків

На щомісячну субсидію можуть претендувати люди з низьким рівнем доходу

Уряд Іспанії готовий платити допомогу молодим громадянам, аби вони з'їхали від батьків. Субсидія щомісячна, на неї можуть претендувати іспанці до 35 років. Про це пише Reuters

Головна умова для отримання виплат – річний дохід, нижчий за €24,3 тис. на рік. Молодим людям вирішили платити €250 на місяць. За підрахунками представників влади, цього має вистачити на те, щоб винайняти квартиру та жити окремо.

Програма підтримки молоді почне діяти у січні 2022 року. Громадянинові, який орендує житло, допомагатимуть платити за нього протягом двох років.

Зазначимо, що Іспанія – один із лідерів Європи за кількістю молодих людей, які не поспішають залишати батьківський будинок. У 2020 році налічувалося 55% таких іспанців, віком 25-29 років, це на 6,5% більше, ніж у 2013 році.

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