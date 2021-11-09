Набір для тату, яким набивали номери в Аушвіці, виставлений на аукціон

У світі залишилося три таких набори

Сьогодні в Єрусалимі продадуть на торгах знаряддя татуювальника з концтабору

В Єрусалимі сьогодні, 9 листопада продадуть на аукціоні набір для татуювань, яким набивали номери полоненим у концтаборі Аушвіц. Лот комплектується буклетом з інструкціями німецької компанії Aesculap, повідомляють на сайті аукціону Tzolman.

Там вказано, що набір призначений для великої рогатої худоби.

«До складу набору входять металеві пластини приблизно 10 на 15 мм кожна із голками у вигляді цифр», – ідеться у повідомленні.

У світі залишилося три таких набори. Один із них знаходиться у Військово-медичному музеї в Санкт-Петербурзі, ще один – у музеї в Освенцимі.

Голова ізраїльського національного меморіалу Голокосту Дані Даян розкритикував аукціон, наголосивши, що такі артефакти слід передавати до музеїв, а не продавати колекціонерам.

Голова Європейської єврейської асоціації рабин Менахем Марголін написав міністру юстиції Ізраїлю та закликав його покласти край «негідному продажу».

Аушвіц був одним із найбільших нацистських концтаборів, що існував від кінця травня 1940 до січня 1945 року на півдні Польщі, біля міста Освенцим.

Нагадаємо, у Німеччині розпочався суд над 100-річним колишнім охоронцем концтабору Заксенгаузен.

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