В Іспанії почали розслідування щодо колишнього короля



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Хуан Карлос, будучи королем отримав 100 мільйонів доларів від покійного короля Саудівської Аравії

Король був популярний завдяки своїй ролі в переході країни до демократії в кінці сімдесятих років

Прокурор Верховного суду Іспанії почав розслідування відносно колишнього короля Хуана Карлоса у зв’язку з контрактом на швидкісні поїзди в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Reuters.

Прокурор Верховного суду буде розслідувати, чи може колишній король бути включений у справу щодо будь-якого діяння, яке мало місце після того, як він втратив свій імунітет, коли зрікся престолу в червні 2014 року на користь свого сина Феліпе.

«Це розслідування зосереджено, зокрема, на встановленні або відкиданні злочинної значущості діянь, які відбулися після червня 2014 року, коли колишній король більше не був захищений недоторканністю», – заявили в суді.

Хуан Карлос був популярний завдяки своїй ролі в переході країни до демократії в кінці сімдесятих років, але після низки скандалів він був змушений передати трон своєму синові.

Прокурорське розслідування Верховного Суду щодо короля засноване на іншому розслідуванні, проведеному антикорупційним прокурором країни у зв’язку з другим етапом будівництва високошвидкісної залізниці, що з’єднує міста Медіна і Мекка в Саудівській Аравії, яке було надано групі іспанських компаній в 2011 році.

У середині березня король Феліпе заявив, що відмовився від будь-якої спадщини від свого батька після звинувачень у секретних офшорних рахунках.

Рішення Феліпе було прийнято після того, як швейцарська газета La Tribune de Geneve повідомила, що Хуан Карлос, будучи королем, нібито отримав 100 мільйонів доларів від покійного короля Саудівської Аравії.

До слова, уряд Іспанії прийняв рішення скасувати обов’язковий двотижневий карантин для прибуваючих з-за кордону іноземців.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес оголосив, що іноземні туристи зможуть подорожувати до Іспанії з липня.

Також Іспанія відновила повітряне і водне сполучення з Італією.