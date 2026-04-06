В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
Останніми роками віллу вже використовували як культурний простір, там проводили виставки та заходи
фото з відкритих джерел

Беніто Муссоліні очолював Італію з 1922 року, а його режим був союзником нацистської Німеччини під час Другої світової війни

У місті Річчоне муніципалітет викупив історичну віллу, яка свого часу належала диктатору Беніто Муссоліні, за 1,2 млн євро. Про це пише «Главком» з посиланням на Bild.

Будівлю, зведену наприкінці ХІХ століття на узбережжі Адріатичного моря, у 1934 році перетворили на літню резиденцію диктатора. Нині міська влада вирішила залишити її у власності громади.

У муніципалітеті зазначили, що цей об’єкт є «символом ідентичності курортного міста та важливою частиною пам’яті про ХХ століття». Мер міста Даніела Анджеліні назвала купівлю «рішенням із далекоглядною перспективою».

За її словами, місто не прагне замовчувати складне минуле, а навпаки – осмислювати його через культуру. Влада також не виключає, що таким чином вдалося запобігти можливій купівлі будівлі прихильниками фашистської ідеології.

Останніми роками віллу вже використовували як культурний простір, там проводили виставки та заходи. Надалі приміщення планують перетворити на центр із розміщенням історичних архівів, зберігши назву «Вілла Муссоліні».

Беніто Муссоліні очолював Італію з 1922 року, а його режим був союзником нацистської Німеччини під час Другої світової війни. У 1945 році його було страчено італійськими партизанами.

До слова, у федеральній землі Баварія, Німеччина, виставлено на продаж віллу, де протягом тривалого часу проживав російський олігарх Алішер Усманов. Як повідомляє газета Münchner Merkur, цей будинок став найдорожчим об'єктом нерухомості в сучасній історії країни.

